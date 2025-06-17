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貿易裂痕加深！歐盟拒絕與中國經濟對話

2025/06/17 19:13

據4位知情人士透露，由於多起貿易爭端沒有進展，在下個月的歐盟與中國領導人高峰會前，歐盟拒絕先與北京舉行大型的經濟會議。（路透）據4位知情人士透露，由於多起貿易爭端沒有進展，在下個月的歐盟與中國領導人高峰會前，歐盟拒絕先與北京舉行大型的經濟會議。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報報導，據4位知情人士透露，由於多起貿易爭端沒有進展，在下個月的歐盟與中國領導人高峰會前，歐盟拒絕先與北京舉行大型的經濟會議。

儘管在美國總統川普發起關稅戰之際，北京努力爭取歐洲作為制衡美國的力量，但歐盟對此次中歐高層經貿對話的阻撓，凸顯雙方之間的深刻分歧。

經濟對話通常為歐盟和中國領導人高峰會奠定基礎。知情人士透露，今年的峰會定於7月24日至25日在北京舉行。今年的峰會具有特殊的外交意義，標誌著雙邊關係50週年。其中一位知情人士表示，「中國希望進行經濟對話，但我們看到所有談判均未取得進展」。

一位不願透露姓名的歐盟高級官員表示，只有高峰會達成協議並付諸實施，歐盟才會舉行這場會議。

歐盟和中國陷入日益增多的貿易爭端。去年，布魯塞爾發現中國電動車產業受惠於巨額政府補貼，遂對中國電動車徵收關稅。作為回應，中國對歐盟白蘭地徵收反傾銷稅，並對豬肉和部分乳製品展開反補貼調查，這可能導致進一步加徵關稅。

最近幾週，歐盟禁止在大多數公共採購合約中使用中國醫療器械，並對中國建築材料硬木膠合板徵收反傾銷稅。

知情人士稱，中國為報復美國4月徵收的關稅而對稀土出口實施限制，這加劇兩國的緊張局勢。中國幾乎壟斷多種稀土元素的生產和加工，這些元素用於電子產品、電動車引擎、風力渦輪機和國防應用。北京方面遲遲未能發放出口許可證，促使一些歐洲生產商發出停產警告。

這次會談的取消將降低人們對領導人峰會取得任何具體成果的期望，不過另一位不願透露姓名的歐盟官員指出，經濟對話並不一定會在峰會之前舉行。

中國商務部沒有立即回應置評要求。中國外交部在聲明中表示，在全球關係「日益動盪」、「單邊主義和經濟霸凌行為抬頭」的背景下，「深化中歐對話與合作符合雙方利益」，並補充說：「我們願意與歐方共同努力，推動中歐關係長期穩定發展。」

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