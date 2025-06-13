川普：很快將調升汽車關稅 以增加美國產量

美國總統川普（Donald Trump）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週四（12日）警告，他可能很快將上調汽車關稅，並稱此舉將加速汽車製造商加速在美國本土的投資。

《路透》報導，川普在白宮的一次活動中表示，自己可能會在不久的將來提高汽車關稅。川普指出，關稅愈高，汽車製造商在美國建廠的可能性就愈大。

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川普隨後列舉了近期各大車廠所宣佈一系列在美國投資的消息，其中包括通用汽車（General Motors）本週宣佈，計劃在美國3座廠投資40億美元（約新台幣1188.6億元），並將部份SUV生產從墨西哥轉移；川普也提到了現代汽車（Hyundai）於3月宣佈的一項210億美元（約新台幣6240.1億元）投資，其中包括在美國設立一座鋼廠。

川普表示，如果不是因為關稅，這些公司連一毛錢都不會投資，這種情況也適用於美國鋼鐵，現在產業的表現非常好。

墨西哥上（5）月表示，在墨西哥組裝並出口到美國的汽車將面臨15％的關稅，而不是先前宣佈的25％，主要是因為華府依據汽車使用的美製零件，給予汽車製造商一定的關稅減免。

全球汽車產業正面臨關稅帶來日益增長的成本壓力，過去幾週，福特汽車（Ford）、美國速霸陸（Subaru of America）皆已上調部份車款的價格，以應對川普關稅帶來的成本上升。今年5月，福特預估關稅將使公司經調整後的收益損失約15億美元（約新台幣445.7億元）。

通用汽車上（5）月表示，公司目前的關稅曝險在40億至50億美元（約新台幣1188.6億至1480.5億元）之間，其中有大約20億美元（約新台幣592.2億元）來自通用汽車從南韓進口更經濟實惠的車款。該公司在南韓生產雪佛蘭（Chevrolet）和別克（Buick）入門車款。

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