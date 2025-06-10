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傳瑞幸咖啡將進軍美國曼哈頓

2025/06/10 13:09

中國知名連鎖企業「瑞幸咖啡（Luckin Coffee）」將在美國紐約曼哈頓下城開設門市。（示意圖，路透）中國知名連鎖企業「瑞幸咖啡（Luckin Coffee）」將在美國紐約曼哈頓下城開設門市。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經媒體《CNBC》報導，中國知名連鎖企業「瑞幸咖啡（Luckin Coffee）」將在美國紐約曼哈頓下城開設門市，邁出該公司迄今為止在國際化道路上最重要的一步。

瑞幸咖啡2020年在爆出做假帳醜聞後，同年6月便從美國納斯達克退市，雖然瑞幸咖啡在華爾街黯然退市，但瑞幸的美國雄心卻未受挫。繼進軍新加坡、香港和馬來西亞之後，瑞幸咖啡即將邁出公司迄今最大擴張一步，即在美國曼哈頓下城開設門市。

對於瑞幸咖啡將進軍曼哈頓，研究和經紀公司伯恩斯坦（Bernstein）分析師高級分析師 Danilo Gargiulo表示看法，認為從文化角度來看，紐約可能是國際品牌擴張的最佳試驗場，對中國品牌更是如此。

Danilo Gargiulo稱，紐約的文化多樣性和龐大的年輕消費者群體，但同時紐約也是市場飽和度最高、競爭最激烈的市場之一。

報導指出，中國連鎖咖啡品牌通常主打低價策略，並同時推出各種新奇口味，這些口味常常模糊了咖啡與奶茶之間的界限，這對傳統咖啡愛好者來說可能不太能接受，但在中國本土卻大受歡迎。

像是瑞幸咖啡在2023年與中國領先的茅台酒生產商「貴州茅台」合作推出的全新酒調拿鐵，在上市首日就售出了驚人的540萬杯，銷售額超過1370萬美元，創下了中國連鎖咖啡店銷售的歷史新高。瑞幸咖啡推出產品速度也很快，光是在2024年1年，就推出了119款不同的產品。

另外，瑞幸咖啡的業務以科技為核心，讓中國消費者透過微信訂餐和外賣，以超高效率取代傳統的咖啡館體驗。不僅如此，瑞幸咖啡還在中國擁有大型咖啡豆烘焙和加工基地，可大大降低公司成本。

上述種種優勢，讓瑞幸咖啡在中迅速擴張，其中國門市數量已超越競爭對手星巴克，成為中國最大的咖啡連鎖品牌。

然而，瑞幸咖啡中國經驗能否在美國複製，引發外界好奇。對此，瑞幸咖啡聯合創始人郭謹一在早前的財報電話會議上表示，公司計劃「採用靈活、因地制宜」的模式，穩步拓展海外業務。

但有分析師認為，曼哈頓和中國大城市都一樣都追求效率，但那裡的企業不僅需要承受紐約的高工資水平，還需要接受更多的支付方式，上述種種都將大大提高公司成本。不僅如此，川普關稅政策恐將進一步削弱中國公司在供應鏈上的優勢。

分析師預估，隨著時間推移，瑞幸咖啡在美國的價格仍將低於星巴克，但價格差距將比在中國時更小，但認為若瑞幸咖啡在紐約的首秀能取得成功，瑞幸咖啡很可能會進一步向外擴張，就像同業喜茶一樣。

喜茶於2023年底登陸紐約開設第一家美國門市，隨後便迅速擴展至波士頓、西雅圖和洛杉磯等美國多城市。

對於上述報導，瑞幸咖啡尚未回應媒體置評請求。

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