熱門族群》AI帶動半導體擴產潮 無塵室工程成長動能強勁

AI帶動半導體擴產潮，無塵室工程成長動能強勁。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI需求強勁，帶動台灣科技業積極擴產，包括半導體先進製程與先進封裝、記憶體廠商正熱絡擴產，無塵室暨機電工程廠漢唐（2404）、亞翔（6139）、聖暉*（5536）、洋基工程（6691）訂單滿手，工程做不完，今年第一季紛繳出營收佳績，預期全年營運看旺，成長動能可延續到明後年。

AI需求強勁，台積電（2330）先進製程與先進封裝大擴產，記憶體大廠美光也持續擴產，帶動主要無塵室廠務工程供應商漢唐業績亮眼，3月合併營收達76.93億元，月增17.1%、年增100.6%，創單月次高，僅次於2023年9月；第一季累計合併營收達202.88億元，季減1.29%、年增76.2%，但創同期新高。

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亞翔3月合併營收為83.42億元，月增53.24%、年增47.45%；累計第一季合併營收達203.48億元，年成長67.39%，創歷年同期新高。亞翔到去年底，在建工程合約金額累計達1753億元，受惠海內外工程進度認列，整體營運動能強勁，公司展望今年台灣工程非常樂觀，整體需求放大，未來幾年利潤率也很有機會持續提升。

聖暉*3月合併營收達51.92億元，月增89％、年增60％，創單月營收歷史新高；累計第一季合併營收為116億元，季增5.68%、年增36％，同步繳出單季新高紀錄。聖暉*指出，受惠全球AI基礎建設投資全面爆發，帶動高科技廠房與資料中心擴建需求強勁，在手專案依進度順利認列，推升3月、第一季營收締造歷年新高。目前整體在手訂單超過500億元，後續訂單還會顯著增加，推升明後年營收及獲利將續創新高，其中，今年營收可逐季成長，全年年增兩位數可期。

洋基工程3月營收28.08億元，月增55.81%、年增112.73%，創單月歷史次高；第一季累計營收為69.77億元，較前一季微增、年增則達76.8%，創單季營收新高。洋基工程接案不斷，除了在建專案工程外，去年陸續接獲定穎（3715）泰國廠機電工程、美系科技大廠台南大型專案，到去年底在手訂單估計達550億元歷史新高。隨著工程推進，逐步認列營收，挹注成長動能。

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