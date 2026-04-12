房貸揹到老1》 史上揹最久！最新數據曝新增房貸長達26.75年

去年第三季全國新增房貸平均還款期數長達321期、約26.75年，寫下有統計以來史上房貸揹最久紀錄。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年第三季全國新增房貸平均還款期數長達321期、約26.75年，寫下有統計以來史上房貸揹最久紀錄，且六都加上新竹縣、市等主要都會區，除台北市跟新竹市以外，全數寫下史上揹房貸最久期限，又以新竹縣最長，達354期、約29.5年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸還款期限越拉越長，主因是房價大幅飆漲導致，購屋民眾透過長年期房貸降低每月還款負擔，同時銀行也願意提供30年期房貸，導致長年期房貸已成為購屋力重要支撐，當然背後也是有擴大槓桿情形發生。

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根據內政部不動產資訊平台發布資訊，全國新增房貸平均還款期數在2015年第二季以前，仍低於240期、約20年，不過，2023年第三季起則突破300期、約25年，而且有越來越長的趨勢，2025年第三季則長達321期、約26.75年，寫下2008年第一季有統計以來，房貸揹最久的紀錄。

而去年第三季六都加新竹縣、市的新增房貸平均還款期數，全數為25年起跳，除台北市約25.58年以外，其它都會區均為27年以上。且自2023年第三季起，截至最新統計的2025年第三季，六都加新竹縣、市的房貸平均還款年限已連續9季超過25年。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，去年成屋房價雖已回落但修正幅度有限，而目前房貸還款年限30年期已是主流，且40年期的比率逐步上升，再加上台股欣欣向榮，吸引部分民眾傾向申辦更長年期的房貸、不急著清償房貸，反而將手上資金拿來投資，種種因素之下導致房貸期數持續拉長。

民眾普遍不急著還清房貸

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房貸還款期數拉長主要是因為高房價，引發拉長還款時間以減低月付金負擔的需求，而新青安一次打開兩個封印，打開的第一個是貸款年期最長可貸到40年、寬限期又長，另一個封印則是以真正首購為限，等於鼓動年輕購屋者的比率，也拉長還款期。尤其是第七波選擇性信用管制開始壓縮全國有房無貸、第二戶貸款，驅動買盤應對市場、制度面的結構性變化，因此申貸期限越拖越長。

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