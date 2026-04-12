房貸揹到老2》17年來次高 全國房貸利率衝2.67％

去年Q3房貸利率創下金融海嘯以來新高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國新增房貸平均利率連四季超過2.5%。根據內政部不動產資訊平台最新發布，2025年第三季全國新增房貸平均利率約2.67%，較上季小幅下降0.01個百分點，卻是2009年第一季、長達67季、將近17年來次高。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房貸利率創下金融海嘯以來新高，原因有三，包括央行啟動選擇性信用管制，再來2022年為壓制通膨，全球升息浪潮抬升利率基期，最後則是銀行法第 72-2條規定，讓銀行紛紛逼近放貸滿水位的紅線，在放款水位吃緊之下，導致銀行不得不採取「以價制量」，即便有新青安超低利率對沖，但中東戰事引爆通膨壓力隱隱作動，都使房貸利率易升難降的格局不變。

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進一步觀察去年第三季六都以及新竹縣、市新增房貸平均利率，除新北市、桃園市以外，四都加上新竹縣、市全數寫下近17年以來新高。

根據內政部不動產資訊平台發布資訊，自2016年第三季開始、全國新增房貸平均利率跌破2%，並延續到2022年第三季，因此，新增房貸平均利率不到2%維持超過6年。

即便2022年第三季新增房貸平均利率重返2%，一直到2024年第三季，2年期間的平均房貸利率則均不到2.4%，但2024年第四季則直接躍升至2.54%，2025年第二季更直衝2.68%。

2022年Q3 房貸利率重返2%

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，自從央行緊盯不動產放款集中度與放款總量以後，房貸利率與基準利率脫鉤情況明顯。然而，從去年下半年開始，因房市交易極冷，民間申辦房貸需求減少，等待房貸排撥時間已經有減少，房貸利率缺乏上衝動能，處在高檔水位游移，預料今年房貸利率已至短期高點，再升有限。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房貸地板價格應該在2.185%，但目前多數銀行對於首購族房貸放款利率則落在2.5%，主因目前房貸市場仍屬於銀行市場，且2.5%的首購房貸利率還出現供不應求，導致最新新增房貸利率統計結果已高達2.67%，而如此的放貸利率水準，跟過往相比的確是有點高。

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