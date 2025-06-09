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獨家》財務拉警報？「陶朱隱園」聯貸傳已連2月未繳息

2025/06/09 06:00

傳亞太工商聯已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分手中的陶朱隱園豪宅擔保品，直接「賣房抵債」。（資料照，記者徐義平攝）傳亞太工商聯已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分手中的陶朱隱園豪宅擔保品，直接「賣房抵債」。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者楊心慧／調查報導〕威京集團旗下亞太工商聯於2018年底與銀行團簽下85億元聯貸案，擔保品為全球首座旋轉豪宅「陶朱隱園」，威京集團主席沈慶京被收押後，集團資金調度失常，據指出，亞太工商聯已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分手中的陶朱隱園豪宅擔保品，直接「賣房抵債」。

據聯貸主辦行決策人員表示，聯貸由亞太工商聯出面承借、中石化背書，在二個月未正常繳息後，他們向中石化洽商解決之道，獲中石化董事長陳瑞隆首肯，同意由聯貸銀行直接賣出手中擔保的陶朱隱園來償還債務，「避免走法拍程序，大家都難看」。

陶朱隱園的銀行聯貸金額高達85億元，2018年底由安泰銀行、國際票券共同主辦，其他參貸行包括台灣中小企銀、上海商銀、台灣票券、農業金庫、高雄銀行、新光人壽。

陶朱隱園主要股東分別是中華工程佔23％、亞太工商聯佔77％，85億元聯貸案原期限到2021年底，因房屋遲遲未賣，資金壓力大，一年利息加上稅費需花掉5億多元，集團想方設法籌錢。

據了解，三年多前亞太工商聯以疫情為由，向銀行團表示「陶朱隱園」尚未正式開賣，向銀行團協商期限延長，由於還款繳息正常，銀行團同意，但去年威京集團主席沈慶京因京華城案被收押，集團資金調度失常，傳出亞太工商聯已兩個月未繳息，將進行債務協商，若無法正常繳息，銀行將依照法定程序處理擔保品。

沈慶京去年底被台北地檢署起訴求刑，原以4000萬元交保，後因北檢抗告，法院改裁1億元，當時即曾傳出有人要抵押陶朱隱園14樓，借款3.5億元，月息1.5％，另付6％勞務費，還款期限兩年，先繳6個月利息，再本利攤還，可見財務確實遇瓶頸。

另外，沈慶京先前傳出賭債高達60億元，據記者掌握，博弈大亨陳盈助向檢廉供稱，曾多次為沈慶京代墊鉅額賭債，透露沈頻繁出入新加坡、澳門與菲律賓賭場，甚至沈慶京在被羈押前，還曾飛去菲律賓賭場豪賭輸7000萬元，沈慶京光是欠他個人就接近5億元，還曾開口要以豪宅「陶朱隱園」抵債。

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