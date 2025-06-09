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威京集團財務拉警報？ 聯貸欠息 銀行團將賣陶朱隱園抵債

2025/06/09 05:30

威京集團旗下亞太工商聯已連續兩月未繳息，銀行團擬處分擔保品「陶朱隱園」，直接「賣房抵債」。（資料照）威京集團旗下亞太工商聯已連續兩月未繳息，銀行團擬處分擔保品「陶朱隱園」，直接「賣房抵債」。（資料照）

〔記者楊心慧／台北報導〕威京集團旗下亞太工商聯於二○一八年底與銀行團簽下八十五億元聯貸案，擔保品為全球首座旋轉豪宅「陶朱隱園」，威京集團主席沈慶京被收押後，集團資金調度失常，據指出，亞太工商聯已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分擔保品陶朱隱園，直接「賣房抵債」。

已連續兩月未繳息 銀行將處分擔保品

據聯貸主辦銀行決策人員表示，此聯貸由亞太工商聯出面承借、中石化背書，在兩個月未正常繳息後，他們向中石化洽商解決之道，獲中石化董事長陳瑞隆同意，由聯貸銀行賣出手中的陶朱隱園豪宅擔保品來抵債，「避免走法拍程序，大家都難看」。

陶朱隱園的聯貸金額高達八十五億元，於二○一八年底，由安泰銀行、國際票券共同主辦，陶朱隱園主要股東分別是中華工程佔廿三％、亞太工商聯佔七十七％；八十五億元聯貸案原期限到二○二一年底，因房屋遲遲未開賣，資金壓力大，一年利息加上稅費需花掉五億多元，集團想方設法籌錢。

據了解，三年多前亞太工商聯以疫情為由，加上陶朱隱園尚未正式開賣，向銀行團協商期限延長，由於還款繳息正常，銀行團同意；但去年沈慶京被收押後，集團資金調度失常，日前傳出亞太工商聯已兩個月未繳息，因此銀行將處分擔保品。

沈慶京去年底遭北檢起訴求刑、一度交保時，當時曾傳出有人要抵押陶朱隱園十四樓借款三．五億元，月息一．五％，另付六％勞務費，還款期限兩年，先繳六個月利息，再本利攤還，可見財務確實遇瓶頸。

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