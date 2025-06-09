晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

只聞樓梯響 陶朱隱園遲未傳成交

2025/06/09 05:30

陶朱隱園今年二月正式開賣，低樓層僅開出每坪300萬元的售價，等同半價出售，但迄今仍未出現買家。（資料照）陶朱隱園今年二月正式開賣，低樓層僅開出每坪300萬元的售價，等同半價出售，但迄今仍未出現買家。（資料照）

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區頂級豪宅「陶朱隱園」屋齡七年，僅在二○一九年七月有交易過戶紀錄，但其實為「自家人」購買，今年二月才終於宣布正式開賣；對於先前未公開銷售，中華工程公司聲稱是因公設還沒完成，如今中工雖說每週約有六至八組符合資格之客戶參觀，但卻遲遲未出現買家。房仲分析，買家會擔心入手後恐成為眾所矚目的焦點，引發外界關注及討論。

陶朱隱園於二○一八年七月取得使用執照，中華工程佔廿三％、亞太工商聯佔七十七％，雖然二○一九年七月有首筆交易過戶紀錄，揭露每坪單價逾六百萬元，但買主是威京開發孫公司的承耀，等於「左手賣右手」。

陶朱隱園今年二月正式開賣，低樓層僅開出每坪三○○萬元的售價，等同半價出售，但迄今仍未出現買家。中工日前於股東常會表示，每週約有六至八組符合資格之客戶參觀，累積已約八十組；並指該豪宅每戶土地持分約六十坪，且有超過兩千坪的生態庭園及五十坪的空中花園，不少潛力買家均表示有興趣，有望在下半年傳來佳音。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，作為全台最貴且最知名的豪宅案，台灣高資產族群一定有實力與之匹配的買方出現，但屋主入手後，恐成為眾所矚目的焦點，屆時除媒體關注外，是否會產生哪些不可預期的發展，才是這些高端買家最在意的事。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財