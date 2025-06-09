只聞樓梯響 陶朱隱園遲未傳成交

陶朱隱園今年二月正式開賣，低樓層僅開出每坪300萬元的售價，等同半價出售，但迄今仍未出現買家。（資料照）

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區頂級豪宅「陶朱隱園」屋齡七年，僅在二○一九年七月有交易過戶紀錄，但其實為「自家人」購買，今年二月才終於宣布正式開賣；對於先前未公開銷售，中華工程公司聲稱是因公設還沒完成，如今中工雖說每週約有六至八組符合資格之客戶參觀，但卻遲遲未出現買家。房仲分析，買家會擔心入手後恐成為眾所矚目的焦點，引發外界關注及討論。

陶朱隱園於二○一八年七月取得使用執照，中華工程佔廿三％、亞太工商聯佔七十七％，雖然二○一九年七月有首筆交易過戶紀錄，揭露每坪單價逾六百萬元，但買主是威京開發孫公司的承耀，等於「左手賣右手」。

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陶朱隱園今年二月正式開賣，低樓層僅開出每坪三○○萬元的售價，等同半價出售，但迄今仍未出現買家。中工日前於股東常會表示，每週約有六至八組符合資格之客戶參觀，累積已約八十組；並指該豪宅每戶土地持分約六十坪，且有超過兩千坪的生態庭園及五十坪的空中花園，不少潛力買家均表示有興趣，有望在下半年傳來佳音。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，作為全台最貴且最知名的豪宅案，台灣高資產族群一定有實力與之匹配的買方出現，但屋主入手後，恐成為眾所矚目的焦點，屆時除媒體關注外，是否會產生哪些不可預期的發展，才是這些高端買家最在意的事。

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