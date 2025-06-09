陳盈助：沈慶京想以陶朱隱園抵賭債

傳威京集團創辦人沈慶京（右）賭債高達60億元，博弈大亨陳盈助（左）聲稱幫沈代墊賭債近5億元，而沈曾開口要以豪宅「陶朱隱園」抵債。（資料照）

博弈大亨檢廉作證驚爆 多次替沈代墊賭債、累積欠款近5億

〔記者楊心慧／台北報導〕威京集團創辦人沈慶京債務問題多，先前傳出賭債高達六十億元，據記者掌握，博弈大亨陳盈助向檢廉證稱，曾多次為沈慶京代墊鉅額賭債，並透露沈頻繁出入新加坡、澳門與菲律賓賭場，甚至沈慶京在被羈押前，還曾飛去菲律賓賭場豪賭輸七千萬元，而沈慶京光是欠他個人就接近五億元，還曾開口要以豪宅「陶朱隱園」抵債。

台北地檢署偕同廉政署偵辦京華城容積弊案，為了調查相關金流，曾傳喚與台北市前市長柯文哲及沈慶京有金錢往來的陳盈助作證。據了解，陳盈助除坦承有送三百萬元給柯文哲外，他也向檢廉供稱，和沈慶京有借貸關係，曾多次替沈慶京代墊賭債，更指沈每個月都會飛往新加坡、澳門、菲律賓的賭場；但沈最常至他與朋友在菲律賓一同投資的賭場賭博，由於他是股東，沈慶京若大筆輸錢，賭場員工會和他聯絡，他就會先幫沈的賭債做擔保。

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豪宅開價太高 拒絕抵債

針對雙方的借貸關係，陳盈助向檢廉還原細節表示，若沈慶京沒有在一、兩個月內清償賭債，他就會先代墊，沈慶京事後再還；陳盈助也坦言，他都會「閃」沈慶京，因為擔心沈開口要賭錢，甚至還曾說過用陶朱隱園抵債，但由於陶朱隱園對外賣得比較貴，因此他始終沒有答應。

自曝躲小沈 盼他別再賭

另外，陳盈助也供稱，沈慶京欠澳門賭業大亨洗米華共新台幣十五億元；至於沈慶京欠他的款項，在沈被羈押前，又曾飛去菲律賓賭場，那次欠七千萬元，全部所欠款項加一加將近五億元。

知情人士透露，檢廉曾問陳盈助是否會擔心沈慶京無法償還欠款？陳盈助則無奈直呼：「我真心希望他不要再來賭了！」

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