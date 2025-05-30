Costco暫時不會漲價！執行長揭背後原因

Costco暫時不會因關漲價。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）週四（29日）公佈優於預期的財報，面對關稅的衝擊，執行長瓦克瑞斯（Vachris）表示，已提前出貨部份原計畫今年夏天進口的商品，並改變運輸路線，因此，暫時不會因關稅漲價。

綜合CNBC、路透報導，好市多週四公佈第3季財報，獲利由去年16.8億美元增至19億美元，每股盈餘為4.28美元，優於預期4.24美元，而營收亦由去年同期585.2億美元成長至632.1億美元，年增8.01%，優於預期631.9億美元。

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可比銷售額（1項剔除開店和關閉門市等一次性因素的行業指標）增長了8%，而電子商務銷售額與去年同期相比增長了近16%，不包括汽油和外匯變化的影響。

財務長米勒奇普（Millerchip）在公司財報電話會議上表示，Costco美國銷售額的約3分之1來自其他國家進口的商品，從中國進口的商品約佔美國總銷售額的8%。

一些零售商已經警告稱，關稅提高將意味著價格上漲。百思買執行長巴里週四表示，由於關稅已經提高了部分消費性電子產品的價格；而競爭對手沃爾瑪財務長雷尼（Rainey）本月稍早警告稱，門市和網站將在5月底或6月上調價格。

對於競爭對手已調漲價格，瓦克瑞斯表示，漲價將是“最後的手段”，目前好市多暫時不會漲價。

他指出，Costco一直在尋找降低關稅成本同時保持低價的方法。他說，在關稅上調前，買家緊急下訂單，已提前出貨部份原計畫今年夏天進口的商品，此外，好市多也改變了運輸路線，將許多來自受川普關稅影響較大的國家的商品轉運至美國以外的市場，另Costco還在其自有品牌銷售產品的國家或地區採購更多產品。

他說，即使有關稅，好市多也降低了雞蛋、奶油和橄欖油等部分商品的價格。

與其他零售商相比，Costco銷售的商品種類較少，例如花生醬或尿布的品牌較少。Millerchip表示，有限的採購方式意味著Costco是一個更大的買家，並且可以與供應商在定價方面進行更緊密的合作。他說，如果需要的話，Costco還可以輪流銷售其他商品。

Millerchip指出，透過與供應商合作、提高效率，並接受可能對利潤產生的影響，真正消除對會員的影響非常重要。

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