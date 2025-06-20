中國豆腐渣工程大翻車！外媒揭全球各地慘案

緬甸強震導致中國中鐵十局在泰國曼谷承建的大樓倒塌。（歐新社資料照）





高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平從2013年提出「一帶一路」計畫以來，已投入數千億美元，在世界各地建設公路、鐵路、港口，旨在輸出中國過剩的經濟能力及地緣政治影響力，但近期首都曼谷由中國建商中鐵十局泰國分公司承建的泰國曼谷審計大樓，因地震瞬間倒塌引發了人們對建築品質的嚴重擔憂，也引發人們對中國「豆腐渣工程」的懷疑，因這由中國建造並出事的事件，並非首起。

3月緬甸發生7.7級強烈地震，泰國遭到波及，曼谷審計大樓瞬間倒塌，造成多人死亡、數十人失蹤，而這棟大樓是中國在泰國的「一帶一路」旗艦計畫之一，且值得注意的是，這是曼谷唯一1座整體倒塌的建築。

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英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，在肯亞西部布西亞（Busia）一條由中鐵承建、耗資約87億元人民幣的西格里大橋（Sigiri bridge），於2015年開始建設，原定2017年8月完工，結果在6月發生崩塌意外，造成至少27名工人受傷，其中兩人傷勢嚴重。

報導指出，西格里大橋對當時尋求連任的肯亞總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）來說，意義非常重大，因他吹捧中國資助的基礎建設是競選的勝利，然而就在通車前，這座橋卻突然倒塌，讓他在政治上蒙羞。

對此中國承包商中海工程公司否認責任，並稱可能是地質因素造成的。最終，無人被追究責任，大橋於2018年8月重新開放。

此外，報導還提及，2022年12月，中國與印尼合作斥資73億美元（約新台幣2158億元）興建的印尼高速鐵路（也稱雅萬高鐵）也發生意外。

根據《每日鏡報》指出，當時列車脫軌事故導致兩名中國工人死亡、4人受傷。1位印尼學者說，這輛火車「在未完工的軌道上行駛速度過快，無法及時煞車」，而有批評者質疑中國鐵路系統的品質和安全性，有些人要求應重新考慮日本的競標方案。

印尼議會交通委員會1名成員則表示，脫軌事故暴露了該計畫根本沒達到安全標準。

而在厄瓜多，由中國水利水電建設集團承建、於2016年完工的科卡科多辛克萊水力發電廠（Coca Codo Sinclair）面臨倒塌風險。

《彭博》先前報導稱，厄瓜多媒體曾發出警報，警告該水電廠可能在2026年倒塌，該水電廠位於1個地質不穩定的山谷中，附近瀑布的崩塌使其面臨危險，加速了水體的侵蝕，並威脅到水力發電廠的結構完整性。

該電廠供應厄瓜多近3分之1的電力。在水電廠計畫投產後不久，就出現了數千處裂縫、設計缺陷以及反覆的設備故障，前能源部長、石油輸出國家組織（OPEC）前秘書長歐提茲（Rene Ortiz）表示，「我們今天的問題，都是因為中國建設計畫提供的設備與零件品質不佳」。

厄瓜多爾於2021年向中國水電提起了11億美元（約新台幣325億元）的仲裁，目前仍未解決。

《每日鏡報》表示，烏干達的卡魯馬（Karuma）水力發電廠也由中國水力發電建設集團承建，於2012年開工，但因牆體裂縫和其他缺陷而一再延期。直到2024年9月才啟用。

在巴基斯坦，由中國葛洲壩集團於2018年建成的尼肋姆-吉魯姆（Neelum-Jhelum）水力發電廠，因壓力隧道洩漏於2022年4月關閉，故障導致大面積停電，迫使政府花費數億美元用於維修和尋找替代能源。 《華爾街日報》報導稱，地質不穩定和結構缺陷是導致停電的根本原因。

報導表示，儘管中國官方媒體吹捧其企業是全球科技和工程領域的領導企業，並聲稱「一帶一路」項目是造福人類的百年大計畫，但現實卻並非如此。

報導指出，事實證明，許多專案建設品質低劣，設計漏洞百出且危險。更糟的是，這些項目往往給一些國家帶來難以承受的債務負擔，使其容易陷入長期經濟依賴和戰略資源流失的境地。

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