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劉揚偉再度當選鴻海董座 3年內確立「董總分治」

2025/05/29 17:29

鴻海今日於股東常會之後立刻召開董事會，推選劉揚偉（中）繼續擔任董事長職務。（鴻海提供）鴻海今日於股東常會之後立刻召開董事會，推選劉揚偉（中）繼續擔任董事長職務。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今日於股東常會之後立刻召開董事會，推選由現任董事長劉揚偉續任，延續現行集團發展策略。關於外界關切的公司治理議題，劉揚偉拍板下一屆董事會將推動董事長與總經理職位分治，並將既有的「輪值執行長制度」在未來3年內確立為常態化的正職執行長，強化集團營運透明度與管理效能。

根據公開資訊觀測站公告，劉揚偉目前兼任多項關鍵職務，包括京鼎精密科技、鴻準精密、夏普（Sharp Corporation）等關係企業董事長，亦為MIH EV開放平台關鍵推手。此次續任董事長，被視為延續鴻海在AI、電動車與區域製造分工戰略的重要人事布局。

針對營運展望，劉揚偉表示，2024年全球政經變動劇烈，對等關稅、匯率波動與主要央行貨幣政策調整將是今年主要不確定性。雖然環境挑戰加劇，但鴻海集團仍保持審慎樂觀，預估2024年全年營收將可望突破7兆元，較去年度6.8兆元進一步取得成長，呈現正向動能。

劉揚偉指出，鴻海早在5至6年之前，規劃具備前瞻性的全球區域製造布局，積極建構分散式供應鏈體系，不僅分攤政治風險，也有助於就近服務客戶，強化彈性與應變速度。集團在全球多地深耕，不僅擴充生產規模，也培養當地人才，逐步建立本地化的研發與營運能力，面對地緣政治與經貿波動時具備更強的抗壓性。

除了既有的3C與組裝業務版圖，鴻海近年持續聚焦於電動車、AI伺服器與智慧製造等新興應用領域。面對生成式AI技術崛起與資料中心建設熱潮，集團內部自研語言模型「Foxconn Brain」亦將進一步應用於工廠流程優化與ESG管理，成為鴻海數位轉型的戰略支柱。

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