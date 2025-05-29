臻鼎董座沈慶芳：全面發展AI應用產品 今年營收再創新高

臻鼎以沈慶芳董事長暨集團策略長（中）、總經理簡禎富總經理（左）、營運長李定轉（右）做為經營鐵三角，提升公司經營效益並加速轉型。（臻鼎提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日召開股東會，面對人工智慧（AI）快速崛起與地緣政治持續升溫所引發的供應鏈重組挑戰，臻鼎董事長沈慶芳於會中表示，AI發展仍處於起步階段，未來勢必將徹底改變並重塑產業結構，為PCB產業帶來前所未有的應用機會與技術革新。臻鼎作為全球第一大PCB 廠，深知產業變革的重要性，已著手啟動全面性結構調整與數位轉型，為未來十年成長藍圖奠定基礎。

沈慶芳指出，臻鼎的結構性調整包含幾大面向，第一，在組織佈局方面，臻鼎於今年延攬簡禎富出任總經理，協助臻鼎在五大方面加速發展，包含智慧製造、工業工程、AI賦能、半 導體產業鏈結及產學合作研究。未來將以沈慶芳董事長暨集團策略長、簡禎富總經理、李定轉營運長形成經營鐵三角，提升公司經營效益並加速轉型。

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第二，公司積極推進全球產能布局，在中國、泰國、高雄建置高階產能，以回應供應鏈「在地 化」與「區域化」的趨勢。第三，加速導入智慧工廠，強化全球各廠區的營運效率與競爭優勢。 第四，面對AI應用蓬勃發展所帶來的市場機會，公司亦大舉投入研發資源，與國際一流客戶攜 手開發次世代AI應用產品，讓臻鼎在AI世代持續扮演供應鏈中的關鍵角色。第五，積極布局國際人才，包含今年五月宣布與亞洲理工學院（AIT）簽署 MOU，聚焦於「人才培育」、「技術 合作」與「產學鏈結」三大領域展開深度合作，以支持公司長期全球化發展與技術升級的戰略目標。

展望2025年，沈慶芳強調，今年營收可望再創歷史新高，四大應用皆將成長，顯示臻鼎多元產品線在各關鍵應用領域均具高度競爭力。然而，更具戰略意涵的是，臻鼎正在推動的One ZDT 策略與結構性調整將於未來三年逐步顯現具體成果，公司對營收與獲利的中長期爆發深具信心。

目前臻鼎在邊緣AI應用佔據產業領導地位，不僅智慧眼鏡應用今年將有數倍增長，折疊手機明年也可望迎來新一波動能。同時，臻鼎於多項高潛力應用領域亦初見成果，包括IC載板、 AI 伺服器、光通訊、及車用電子等領域，陸續取得客戶高階與次世代產品訂單。此外，泰國巴真府新廠進度順利，將於今年下半年啟動小量生產，屆時將與中國、高雄等據點共同構建更具彈性與韌性的全球供應鏈體系。

臻鼎將持續以「佈局全球，發展高階」為核心戰略方針，加速新產能開出與產品組合升級，結 合製造實力與研發創新，積極延攬優秀人才，深化與全球策略客戶的合作，致力成為引領AI應用發展與全球PCB 產業升級的關鍵領導者。

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