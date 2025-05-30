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中國比亞迪東部最大經銷商驚傳倒閉 20多家門市人去樓空

2025/05/30 14:27

中國電動車龍頭比亞迪經銷商驚傳倒閉。示意圖。（法新社）中國電動車龍頭比亞迪經銷商驚傳倒閉。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國車市廝殺慘烈，連龍頭大廠經銷商也撐不住。根據中媒披露，比亞迪在山東的最大經銷商-乾城集團因資金鏈斷裂驚傳倒閉，20多家門市人去樓空，波及 1000 多名消費者的售後服務。

《濟南時報》報導，濟南乾城控股資金鏈斷裂於4月中旬首次曝光，大量車主在墊付第二年及第三年保費後，遲遲等不到乾城旗下4S店（指集汽車銷售、維修、配件和資訊服務為一體的銷售店）退款，才發現門市已經倒閉。部分已付款購車客戶則因車輛合格證被用於融資抵押，無法完成掛牌上路。

報導指出，受影響門市分布在濟南、濰坊等四個城市，大約有20多家門市，影響上千名車主權益，這些車主正在組織維權團體尋求解決方案。

報導稱，乾城汽車年營業額曾達30億人民幣（約台幣125億）和1200名員工，該公司於4月17日發佈一封信，指責比亞迪對經銷商政策的調整導致公司現金流承受巨大壓力，加上山東地區汽車經銷商集體爆雷，銀行收緊信貸，融資管道受阻。

對於乾城的指控，比亞迪5月28日回擊，濟南乾城因盲目擴張和高槓桿運營，才導致資金鏈緊張，網傳資訊不屬實，過去幾年，「我們對經銷商的政策連續且穩定」。

《路透》認為，競爭加劇令供應商、汽車製造商和經銷商承壓，中國這個世界上最大的汽車市場，面臨越來越大的壓力。汽車經銷商尤其容易受到行業轉向直銷及消費者支出放緩的影響。比亞迪在中國有少量自己的專賣店，但在中國市場主要是通過經銷商銷售。

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