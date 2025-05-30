新思科證實收到美管制通知，暫停在中國銷售（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕因應美商務部要求「電子設計自動化」（EDA）業者，停止向中國供應相關技術，新思科已告知中國員工，停止在華服務和銷售，並停止接受新訂單，以遵守美國新的出口限制。

週五發給中國員工的信函還表示，中國客戶已被禁止訪問新思科的客戶支持門戶網站SolvNetPlus。

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對於該報導，新思科拒絕評論。

根據路透社週三引述知情人士的話報道，美國已下令眾多公司停止在未經許可的情況下向中國運送貨物，並撤銷了已授予某些供應商的許可證，受影響的產品包括設計軟體和半導體化學品。

而新思科週四收到美國商務部工業和安全局的1封信，告知其有關中國的新出口限制。

週五新思科發給中國區員工的內部信函稱，根據我們的初步解讀，這些新限制廣泛禁止我們在中國銷售產品和服務，並自2025年5月29日起生效。

新思科表示，為了確保合規，將告知中國員工停止在中國的銷售和服務，並暫停新訂單，直到收到進一步澄清。

信中也補充道，這些措施影響中國的所有客戶，包括在中國境內工作的全球客戶員工以及位於任何地方的中國軍事用戶。

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