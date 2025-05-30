美國金融藏大雷？經濟學人點名不定時炸彈是「他們」

外媒指出，大型資產管理公司、對沖基金、私募股權公司未經危機測試，而川普正在給一個未經測試的金融系統帶來巨大壓力。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《經濟學人》指出，美國長期是資金避風港，如今卻淪為不穩定的根源，外國投資人信心不足，導致美元大幅下跌。然而，一個巨大的危險還沒被注意到，包括阿波羅（Apollo）、貝萊德（BlackRock）、黑石（Blackstone）等在內的眾多資產管理公司、對沖基金、私募股權公司和交易公司，紛紛從幕後走出來，這些企業規模大又複雜且未經危機測試，而川普正在給一個未經測試的系統帶來巨大壓力。

報導指出，美國金融市場令人焦慮的事情越來越多，包括政府債務快速增長、貿易政策受到法律衝突和不確定性的困擾、川普攻擊美國的機構，種種因素，使得外國投資人對美元資產產生疑慮。

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川普正在通過嚴重破壞貿易、顛覆美國的全球承諾，最重要的是，延長政府的借貸狂潮，加速下一次金融危機。美國的金融體系長期以來一直佔據主導地位，但世界從未像現在這樣受到這種影響，每個人都應該擔心它的脆弱性。

值得注意的是，一個巨大的危機仍然未被注意到。過去10年來美國金融發生轉變，包括阿波羅 （Apollo）、貝萊德 （BlackRock）、黑石 （Blackstone）、城堡 （Citadel）、簡街 （Jane Street）、 KKR和千禧年 （Millennium） 在內的眾多資產管理公司、對沖基金、私募股權公司和交易公司紛紛從幕後走出來，擠走現有企業。它們與它們所取代的銀行、保險公司和舊式基金有著根本的不同，這些公司很大、很複雜且未經壓力測試。

報導稱，三大私募市場公司阿波羅、黑石和KKR已累積 2.6 兆美元的資產，幾乎是10年前的5倍。在此期間，大型銀行的資產僅成長 50%，達到 14 兆美元。為了尋求穩定的資金，新興企業紛紛轉向保險；阿波羅公司在私募股權領域聲名鵲起，並於 2022 年與其保險部門合併，目前發行的年金數量超過任何其他美國保險公司。

這些公司向家庭和英特爾等藍籌公司提供貸款，光是阿波羅去年就貸出2000億美元，大型銀行的放款僅增加了1200億美元。

這個新的金融體系有許多值得稱道的地方，它的利潤非常豐厚。從某些方面來說，它也更安全。銀行很容易遭遇擠兌，因為儲戶擔心自己是最後一個提領存款的人。

最重要的是，美國金融的活力將資本引導至生產用途和世界級的創意，推動其經濟和技術的優異表現。AI的繁榮是由風險資本和資料中心支援證券的新市場所推動。歐洲和亞洲以銀行為基礎的金融體系無法與美國匹敵調動資本的能力。這不僅阻礙這些地區的工業發展，也吸引了資金流入美國。過去10年，外國人持有的美國證券存量翻倍，達到30兆美元。

不幸的是，新金融也存在風險。人們對它們的了解甚少。事實上，由於它們是新穎的並且未經危機檢驗，所以它們從未被量化。

很多擔憂都來自於體制內部。令人驚訝的是，新巨頭仍然具有銀行的特質，儘管提前贖回人壽保險單的成本很高，但保單持有人和其他貸款人擔心另一種選擇是無法收回任何保費，那麼擠兌仍有可能發生。儘管銀行更加安全，儲戶仍面臨新公司的風險。自 2020 年以來，銀行對非金融機構的貸款增加一倍，達到 1.3 兆美元。同樣，銀行向對沖基金提供的槓桿也從 2020 年的 1.4 兆美元飆升至如今的 2.4 兆美元。

報導還說，新金融系統也極不透明。上市資產的定價幾乎是即時的，而私募資產的流動性極差。錯誤定價的風險可能會被掩蓋，直到資產突然被重估，迫使最終投資者爭取彌補損失。過去，新穎的金融技術屢屢失敗，因為金融創新者被迫對其發明進行極限測試，而第一次的極限是未知的。

在川普的領導下，下一次動亂就近在咫尺。政府的過度借貸危及債券市場，引起外國投資者的擔憂。儘管本週法院已限制總統發動貿易戰的權力，上訴法院雖暫時恢復川普全面關稅，加上川普不太可能完全放棄關稅。不確定性、制度衝突、資產價格波動、資本成本上升和經濟疲軟等因素的綜合作用，都可能使新金融體系承受巨大壓力。如果這些巨型企業中最大的公司倒閉，可能會導致全球信貸緊縮。

報導直言，川普政府的救援行動不可預測，2008年，美國財政部和Fed迅速採取行動拯救銀行，並設立互換額度，向世界大部分地區提供美元融資。川普可能會決定救助所有人，但想像一下，如果他開始挑選自己喜歡的金融家，威脅要放棄或指控那些令他不悅的人，並且在 Truth Social 上每5分鐘改變一次主意，那將會帶來多大的恐慌。

報導總結，沒有人知道另一場金融災難何時會降臨，當這種情況發生時，投資人會突然意識到，正在面對一個自己也不熟悉的金融體系。

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