反擊中國出口限制 紐時：美暫停對中出售噴射引擎技術

知情人士表示，美國已暫停對中國商飛出售噴射引擎技術。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，川普政府已暫停對中國出售部份關鍵美國技術，包括噴射引擎、半導體以及某些化學品和機械相關的技術。據稱，這項措施是針對中國近期限制向美國出口關鍵礦產的回應。

《紐約時報》報導，隨著華盛頓和北京試圖在關鍵經濟要素上展現實力，好讓自身在日益加劇的貿易衝突中佔上風，新的限制措施正在將世界兩大主要經濟體推向供應鏈大戰。圍繞關鍵供應鏈的僵局，可能會對依賴外國技術的公司產生重大影響，包括飛機、機器人、汽車和半導體製造商。

請繼續往下閱讀...

這也可能使試圖透過談判結束的貿易戰前景變得更加複雜。川普上任後的關稅政策，引發美中兩國爭鋒相對互相喊出高額關稅。在經過兩國代表談判後，5月12日雙方宣布同意在90天內降低彼此的懲罰性關稅，同時尋求更長期的解決方案。

自雙方同意取消大部分關稅以來，美國官員曾預期中國會放鬆對關鍵礦物的限制，但川普政府似乎對中國的態度並不滿意。1名知情人士指出，中國最近幾天以恢復部份稀土礦和磁鐵的運輸，但整體數量仍有限。美企依然在擔心是否能獲得關鍵的中國供應。

而美國新的限制措施，似乎是商務部對向中國出口戰略物資進行更廣泛審查的一部份。1名知情人士表示，美國商務部已暫停了部份許可，這些許可證允許美企向中國國營的航空製造商中國商飛（COMAC）出售用於其C919飛機的產品和技術。

C919飛機的尺寸相當於波音737或是空中巴士的A320，於2023年首次進行商業載客。該客機的許多零件，包括引擎，以及飛機動力、控制所需的零件，都來自美國和歐洲的供應商。

中國距離生產足夠的飛機來滿足自身需求還有很長的路要走，分析師表示，未來很多年，中國仍將繼續依賴波音和空巴的飛機，以及奇異航空（GE Aerospace）生產的噴射引擎。

針對報導，美國商務部沒有立即回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法