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輝達報喜！超預期財報來了 資料中心營收狂增73％

2025/05/29 09:17

輝達（NVIDIA）台灣時間29日公告首季亮眼財報。（路透資料照）輝達（NVIDIA）台灣時間29日公告首季亮眼財報。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）台灣時間29日公告首季亮眼財報，受惠於資料中心業務年增73%，帶動股價在盤後交易中強漲約5%。不過本季營收低於市場預期，反映美國政府限制H20晶片出口到中國，將衝擊輝達80億美元（約新台幣2398億元）營收。

綜合《路透》、《彭博》等報導，輝達盤後公布的Q1財報，營收年增69%（季增12%）至440.6億美元（約新台幣1.3兆元），高於市場平均預期的433億美元（約新台幣1.2兆元）；淨利年增26%至188億美元（約新台幣5636億元）；經調整的非一般公認會計原則（Non-GAAP）每股盈餘為0.96美元，也優於分析師原先預估的0.93美元。

以各業務來看，Q1資料中心部門（包括AI晶片和相關零件）營收年增73%達391億美元（約新台幣1.1兆元），在整體營收占比達到88%。

電玩晶片業務方面，輝達較去年同期成長42%，達到38億美元（約新台幣1139億元）。

另外自動化與機器人部門，因自駕車晶片與軟體需求，成長達72%，為5億6700萬美元（約新台幣169億元）。

展望Q2，輝達預估營收中值將達450億美元（約新台幣1.34兆元），加減2%，略低於LSEG調查的分析師平均預估值459億美元（約新台幣1.37兆元）。這一前景反映了由於最近的出口管制限制，H20收入損失約80億美元。

輝達預測，Q2經調整的Non-GAAP毛利率將達72.0%（加減50個基點），略優於分析師預估值71.7%。

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