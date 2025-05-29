亞洲7.5兆美元大撤退！彭博：壽險風暴只拉開序幕

彭博表示，隨著美元主導地位減弱，亞洲高達7.5兆美元（約新台幣225兆）資產正走向終結。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美元主導地位減弱，亞洲高達7.5兆美元（約新台幣225兆）資產正走向終結，彭博報導，壽險巨虧風暴只是剛開始，專家預測，從囤積美元資產轉向質疑美國例外主義的轉變，可能引發2.5兆美元（約新台幣75兆）或更多資金在全球市場中重新配置。

彭博報導，今年5月初發生的台幣暴漲事件成為亞洲投資者的重要警醒時刻，短短兩天內，台幣兌美元匯率飆升8.5%，這自1980年代以來未曾見過的漲幅速度，嚴重衝擊台灣持有的2940億美元（約新台幣8.82兆）美債價值。

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對於台灣壽險業而言，這種匯率波動尤其致命，由於超過90%的海外投資都以美元計價，而且大多數公司未對此類波動進行對沖，高盛分析師估計，台幣升值10%可能導致180億美元（約新台幣5400億元）的未實現匯率損失，足以抹去資本儲備。

不僅台灣壽險，日本壽險業亦難獨善其身，5月26日，明治安田生命保險公司揭露的數據如同重磅炸彈：截至今年3月，該公司持有的日本國內債券帳面虧損從1614億日圓（約新台幣338.94億元）暴增超過8倍，飆升至約1.386兆日圓（約新台幣2910.06億元）。

其他巨頭也未倖免，日本生命保險上一會計年度持有的日債出現3.6兆日圓（約新台幣7560億元）帳面虧損，較去年同期暴增兩倍；住友生命保險債券帳面虧損成長兩倍多，達到1.518兆日圓（約新台幣3187.8億元）。

這一困境源於期限錯配的致命弱點，作為30年、40年期超長期債券的主要買家，壽險公司需要長期資產來匹配幾十年後的保單賠償需求。然而，這個看似穩健的策略在利率上升環境中變成了死亡陷阱，因為債券價格與利率呈反向關係，利率每上升1個百分點，超長期債券的帳面價值都會遭遇成倍縮水，導致巨額虧損。

壽險風暴只是冰山一角，過去幾十年間，亞洲出口大國遵循著1個簡單而有效的金融策略，向美國出售商品，然後將收益投資於美國資產。

數據顯示，自1997年以來，亞洲11個最大經濟體累計購買了4.7兆美元（約新台幣141兆）的美股和美債，總投資規模達7.5兆美元（約新台幣225兆）。在2004年達到高峰時，年度流入美國的資金高達3540億美元（約新台幣10.62兆）。

然而，2008年金融危機暴露了美國資產的風險，再加上美國不斷增長的預算赤字、日益加劇的政治兩極化以及在對俄羅斯的製裁中使用美元，不斷加劇人們對持有美元資產的安全性的擔憂。

到2024年，亞洲流入美國的資本已降至680億美元（約新台幣2.04兆），僅佔與美國貿易順差的11%。而川普第二任期以來的一系列操作進一步瓦解了“美國例外論”，加劇了“去美元化”趨勢，這場撤退才剛開始。

日本最大壽險公司日本生命正在歐洲、澳洲和加拿大尋找美債替代品，因為美國在我們的主權債券投資組合中佔比太大。管理960億美元（約新台幣2.88兆）資產的澳洲退休基金UniSuper宣布對美投資"可能已經見頂"，計劃削減部位。

Eurizon SLJ Capital執行長Stephen Jen預測，從囤積美元資產轉向質疑美國例外主義的轉變，可能引發2.5兆美元或更多資金在全球市場中重新配置。在這種情況下，新興市場貨幣將相對美元大幅上漲，從歐洲到日本的股市將受益於資金流入。

數據顯示，外國投資者4月淨買進8.2兆日圓（約新台幣1.722兆）的日本債券和股票，創下1996年以來的紀錄。

數據顯示，包括日圓在內的亞洲主要貨幣，以生活成本差異調整後的匯率計算，目前較合理水準低估57%，接近2024年中創下的59%歷史極值。Gavekal Research分析師Udith Sikand表示，隨著表現不佳的貨幣升值，將導致外資湧入，實際利率下降，資產價格上漲三重效益情境。

這情景的資金基礎相當雄厚。根據彭博統計的數據，去年亞洲11個最大經濟體的經常帳盈餘總額超過9000億美元（約新台幣27兆），這筆資金可用於潛在的海外投資。

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