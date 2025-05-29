川普再出重手！要求3大晶片設計軟體巨頭斷供中國

美國川普政府已告知提供半導體設計軟體的美國公司，停止向中國出口晶片設計技術相關軟體。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，美國川普政府已告知提供半導體設計軟體的美國公司，停止向中國企業出售其服務，根據多位知情人士表示，美國商務部已通知「電子設計自動化」（EDA）企業，包括益華科技（Cadence）、新思科技（Synopsys） 和西門子EDA（Siemens EDA）等業者，要求他們停止向中國供應相關技術。

英國《金融時報》報導，美國商務部轄下單位「工業暨安全局」（BIS）是主管出口管制的機關，BIS已透過信函向這些公司發出指示。但目前還不清楚是否所有美國的 EDA 公司都已收到該信函。

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美國商務部1名官員表示，正在審查對中國具有戰略重要性的出口項目，並指出「在某些情況下，商務部在審查期間暫停了現有的出口許可證，或加設了額外的許可條件要求」。

益華科技、新思科技和西門子EDA這3家公司，合計在中國EDA市場有80%的市占率。

益華科技和西門子EDA皆未立即回應評論請求，新思科技執行長加齊（Sassine Ghazi）在電話會議上透露，尚未收到BIS通知，也沒有收到信函，重申對2025年的營收預測。

在2024會計年度中，新思科技在中國的營收接近 10 億美元，約占其總營收的 16%；益華科技則表示中國市場貢獻了 5.5 億美元，占其營收的 12%。西門子EDA則是隸屬於西門子股份公司的「西門子數位工業軟體」（Siemens Digital Industries Software）。

益華科技週三（28日）股價收盤下跌10.7%，盤後反彈約5%；新思科技週三股價收盤下跌9.6%，盤後反彈約3.58%。

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