南亞科新任董事長由鄒明仁接任 拚第4季轉虧為盈

DRAM廠南亞科（2408）今召開股東會，全面改選董事並由鄒明仁新任董事長。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）今召開股東會，全面改選董事並由鄒明仁新任董事長。總經理李培英會後受訪指出，DRAM廠市況逐漸改善，將力拼今年第四季轉虧為盈，但仍仍觀察匯率變動、良率提升與價格回穩等因素，匯率尤其攸關由虧轉盈的關鍵。

南亞科股東會通過去年財報與虧損撥補等案，並全面改選董事，新任董事並推選南亞塑膠總經理鄒明仁擔任董事長，原董事長吳嘉昭卸任。

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南亞科12席新任董事包括王文淵、王瑞華、蘇林慶及南亞塑膠代表人董事吳嘉昭皆順利連任，吳志祥、莊達人改以自然人當選董事，南亞科總經理李培瑛和鄒明仁也改以南亞塑膠代表人當選董事。

獨立董事方面，許舒博、賴清祺、陳添枝皆順利連任南亞科獨立董事，侯彩鳳卸任獨立董事，由華新麗華數位智能發展組織總經理吳明機新當選獨立董事。

吳嘉昭表示，鄒明仁擔任南亞塑膠總經理多年，並熟悉電子產業，擔任南亞科董事長，仍會堅持技術創新的核心價值，加速10奈米製程技術及新世代DDR5產品，提升競爭力。

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