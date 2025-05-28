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美股盤前期指下跌 聚焦輝達財報

2025/05/28 18:08

美國股指期貨在上一交易日大幅上漲後於週三（28日）下跌，投資者關注輝達即將公佈的收益報告。（路透）美國股指期貨在上一交易日大幅上漲後於週三（28日）下跌，投資者關注輝達即將公佈的收益報告。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國股指期貨在上一交易日大幅上漲後於週三（28日）下跌，關稅緊張局勢緩解提振市場情緒，投資者關注人工智能領頭羊輝達即將公佈的收益和貿易方面的進展。

輝達股價在盤前交易中下跌了0.2%，其業績將於盤後公佈。根據倫敦證券交易所彙編的數據，預計輝達第一季營收將成長66.2%。

選擇權市場的交易員正在為整個半導體業的波動做準備，其中防禦性選擇權合約引起最大的半導體ETF VanEck半導體的極大關注。

美國東部時間凌晨5:14，道瓊E-minis下跌101點，跌幅0.24%，標準普爾500 E-minis下跌 12點，跌幅0.2%，納斯達克100 E-minis 下跌38.25點，跌幅0.18%。

在周二飆升之後，大多數大型股和成長股均持平或下跌，其中亞馬遜和Meta Platforms 分別下跌0.4%。

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