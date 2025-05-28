聯電以特殊製程回擊競爭，22奈米是今年成長動能。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）今召開股東會，財務長暨發言人劉啟東會後受訪指出，面對中國或印度等國家，持續增加成熟製程所帶來的競爭，聯電的應對之道就是「確保自己的製程有特殊性」，當中國廠商提供28奈米，聯電則以22奈米回應與競爭，今年公司成長動能即來自22奈米製程。

劉啟東表示，不管是中國或是印度等國家，持續增加成熟製程，聯電要做到「確保自己的製程有特殊性」，讓客戶與聯電的關係可以長長久久，享受到在聯電投產特殊製程的好處，是在別的晶圓廠投產所沒有的。

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他說，聯電也會努力往前推進，將製程做到最佳化，今年公司成長動能來自從28奈米轉22奈米製程，22奈米性價比高於傳統的28奈米，當中國廠商可提供28奈米，聯電就以22奈米回應與競爭，就與中國競爭，他認為其實不大。

劉啟東也提到，目前市場傾向越來越明顯朝向「China for China、Non-China for Non-China」，

聯電的廈門聯芯、蘇州和艦的客戶，中國客戶的比重一直往上升，顯示中國內需市場持續增加，目前中國兩座廠的產能利用率也高於公司平均值。

對於是否拋棄一些高度成熟的競爭市場，例如8吋、12吋成熟製程的晶圓代工產能，劉啟東表示，8吋晶圓代工產能雖屬紅海市場，但晶圓代工畢竟是資本密集的投資，聯電會努力找出差異化的空間，將製程特殊化，不會拋棄那些成熟製程的晶圓代工產能。此外，也會在先進封裝的技術補強。

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