晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

博大科技台中新廠本月投產 越南新廠第4季完工

2025/05/28 14:32

電源供應器廠博大科技今日召開股東常會。（博大科技提供）電源供應器廠博大科技今日召開股東常會。（博大科技提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠博大科技（8109）今日召開股東常會，董事長廖本崇表示，公司持續重點開發高功率密度、高效率、低耗能等綠色電源產品，積極拓展醫療、鐵道、航太等高端應用領域。台中新廠於今年5月陸續投產，越南新廠預計6月上樑並於第4季完工，將大幅提升產能彈性與供應鏈韌性。

廖本崇指出，去年全球經濟與地緣政治環境充滿挑戰，博大科技持續深耕歐洲、大中華、泛亞洲及美洲市場，並積極推動高階工業與醫療產品研發，提升產品附加價值。此外，公司同步推動製程自動化、設立海外第3生產基地，優化綠色供應鏈管理，並確保產品全面符合國際環保法規與安全標準，更透過專業客製化服務與系統整合能力，提升整體服務競爭力。 

展望今年，廖本崇看好博大科技將持續以國際化溝通、資訊透明與無形資產價值化為核心，鞏固市場基礎，積極開拓新興市場，並強化綠色供應鏈管理與企業社會責任。雖然全球經濟環境仍具挑戰，產業景氣尚未全面回升，但隨著全球客戶新案設計導入，訂單能見度提升，公司營運動能穩健增長，仍對未來充滿信心，將持續推動產品創新與多元市場布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財