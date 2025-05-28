博大科技台中新廠本月投產 越南新廠第4季完工

電源供應器廠博大科技今日召開股東常會。（博大科技提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠博大科技（8109）今日召開股東常會，董事長廖本崇表示，公司持續重點開發高功率密度、高效率、低耗能等綠色電源產品，積極拓展醫療、鐵道、航太等高端應用領域。台中新廠於今年5月陸續投產，越南新廠預計6月上樑並於第4季完工，將大幅提升產能彈性與供應鏈韌性。

廖本崇指出，去年全球經濟與地緣政治環境充滿挑戰，博大科技持續深耕歐洲、大中華、泛亞洲及美洲市場，並積極推動高階工業與醫療產品研發，提升產品附加價值。此外，公司同步推動製程自動化、設立海外第3生產基地，優化綠色供應鏈管理，並確保產品全面符合國際環保法規與安全標準，更透過專業客製化服務與系統整合能力，提升整體服務競爭力。

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展望今年，廖本崇看好博大科技將持續以國際化溝通、資訊透明與無形資產價值化為核心，鞏固市場基礎，積極開拓新興市場，並強化綠色供應鏈管理與企業社會責任。雖然全球經濟環境仍具挑戰，產業景氣尚未全面回升，但隨著全球客戶新案設計導入，訂單能見度提升，公司營運動能穩健增長，仍對未來充滿信心，將持續推動產品創新與多元市場布局。

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