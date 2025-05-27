台電：今年燃煤佔比降至26.9％

台電董事長曾文生盼外界正視台電減煤的努力成果。（記者李惠洲攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕針對在野黨立委今（27）日至興達電廠考察一事，台電重申，興達電廠機組依照環評結論運作，並在地方政府要求時數內，一切合法使用，今年燃煤佔比預估將降至26.9%，盼外界正視台電減煤的努力成果。

台電強調，台電有200多部發電機組，組合成穩定供電團隊，其中，興達燃煤機組及大林燃氣5號機組都是備用機組和緊備機組，如同上場吃下一個出局數的後援投手，是重要成員但使用量低，發電不超過全國占比0.5%。

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台電指出，興達1號、2號燃煤機組與大林5號燃氣機組除役轉為緊急備用機組，興達3號、4號燃煤機組甚至是在環評承諾中自願主動轉為備用機組，運轉都依照法規、依照環評，也在容許時數內。

台電說，立委所指的運轉，甚至是機組維護的試運轉操作，因為機組需要定期啟動，就像車輛需定期啟動一樣，如今年緊備機組分別測試啟動7小時（大林5號機）、14小時（興達2號機）。

台電說明，200多部機組中，本來就會預留作為備轉容量的一般機組，以因應機組故障或負載突增的狀況，萬一出現複數機組同時故障的罕見情形，才會用到備用機組及緊備機組，事實上供電仍是穩定狀況，機組修復之後，備轉容量率就陸續可在夜尖峰除達標7%，更可達10%以上，如昨日夜尖峰備轉率甚至超過30%，亦顯示電力供需調度隨時動態變化。

台電進一步表示，歐洲近年也可見為維持電力系統穩定，重啟或強制保留除役燃煤電廠機組的案例，包括芬蘭、法國、德國與奧地利等歐洲國家，面臨俄烏戰爭衝擊天然氣供應，因此在緊急情況下，也規劃重啟除役燃煤機組因應，即便如核能大國法國，當核能機組大修無法供電，或冬季電力需求高漲，電力供應出現緊急狀況時，備用燃煤機組也能發揮關鍵角色，提升供電穩定。

台電指出，感謝各界關心能源議題，惟分析電力系統及減煤減空污應以一整年的狀況，不該以幾天的電力系統波動，來否定台電的減煤成果，台電系統的燃煤佔比自2017年39.2%持續下降至2024年31.1%，今年預估將再降至26.9%，並由燃煤為主轉型為低碳、低空污的燃氣發電為主，而在台電減煤減空污努力下，高雄的發電空污排放量近8年減約8成，有實際數據可證，盼外界正視台電減煤的努力成果。

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