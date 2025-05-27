吳東昇：匯率、運費衝擊企業 影響大過關稅

新光合成纖維今天召開年度股東常會，雖有討論事項，不過皆順利完成。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕新光合成纖維（1409）董事長吳東昇今天指出，美元、日元的匯率波動對企業衝擊極大，影響甚至超過關稅。新纖雖有部分自然避險（如採購以美元計價），但仍難完全抵禦匯率波動，尤其日元對於公司在日本這個重要的獲利市場影響顯著。建議中央銀行考慮適度降息以因應匯率壓力，並強調需配合信用管制以避免資金流向不動產。

吳東昇說，運費成為目前僅次於匯率的第二大營運壓力來源，近期運費大幅上漲，對企業營運造成重大影響。第三大影響因素才是美國關稅，觀察美國政府政策變動頻繁，雖然業者會因此抱怨，但仍必須學會調整與適應，畢竟去全球化已成世界大趨勢，當中甚至部分涉及地緣政治衝突，企業應在全球供應鏈重組過程中，尋找適合自身的合作模式與產品組合。

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吳東昇強調，去全球化並非完全孤立，而是全球經濟與產業的重新組合與分化，企業需審慎選邊站隊，以IBM為例，企業需透過大膽變革與持續調整來適應外部變局，才能長期生存。新纖採取多元化投資策略，透過轉投資公司，積極把握台灣產業進入新紀元（如AI發展）的機會擴大視野，也在新創園區引進相關研發單位，尋找熟悉領域與新領域的機會，並持續研究與評估未來發展方向。

新纖下半年迎需求高峰

新纖總經理歐金達今天在年度股東常會落幕後表示，公司每年「五窮六絕」現象明顯，第三、四季才是需求高峰，隨著新興AI技術帶動應用，可以期待紡織產業後續能有爆發性成長，公司正積極跨足電子化學品、AI伺服器相關工程塑膠，並計劃在北美設立銷售據點，目前北美業務約佔兩成以下，未來希望提升比重。

毆金達觀察，目前AI伺服器每台重量大約一噸半，當中有兩成屬於工程塑膠，由此可見此類產品具有相當顯著的商機。公司現階段的客戶多屬伺服器連接器供應鏈，由於下游需求旺盛，新纖去年第四季開始逐漸放量，今年首季狀況更佳，產品主要應用於連接器與風扇等AI伺服器零組件，公司雖有明顯動能，未來增長幅度仍需觀察產業變化。

歐金達指出，因國際關稅不確定性，旗下工程塑膠四月訂單尚可，五月轉弱，客戶普遍觀望態度濃厚，預計七月、八後才會進一步明朗。此外，化學品本月開始出貨，尚有多家客戶正在驗證中，台灣半導體產業皆為潛在對象。雖然景氣有影響，但公司新品開發腳步未停，許多案子持續開發，對未來發酵程度持樂觀態度，明年第2季還將擴大投資生產彈興回收聚脂的新設備。

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