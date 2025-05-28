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哈佛禁收國際生案外案 傳因沒錄取川普小兒子？

2025/05/28 10:55

川普總統禁哈佛招外籍生，網路盛傳是因沒錄取他的小兒子。（美聯）川普總統禁哈佛招外籍生，網路盛傳是因沒錄取他的小兒子。（美聯）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普禁止哈佛大學招收外籍生後，再要求哈佛交出外籍生的名單，此舉引發軒然大波。市場質疑，川普總統的動機，而網路上也流傳著，川普總統是為了追究小兒子巴倫被哈佛大學、哥倫比亞大學和史丹佛等長春藤菁英名校拒絕的謠言。

據報導，今年4月時，哈佛大學拒絕了川普總統關於改變招募、錄取和其他做法的要求。隨後羅德島州參議員謝爾登·懷特豪斯在X網站上發表文章稱，「不禁好奇，有多少個川普家族成員曾被哈佛拒絕」。

自那時起，隨著川普總統威脅要取消哈佛大學的非營利地位，並凍結30億美元（約新台幣987.9億元）的聯邦撥款，同時禁止哈佛招收外籍學生，以及交出外籍學生名單。現今這場鬥爭愈演愈烈，《紐約時報》週二首次報導，川普政府計劃取消另外1億美元（約新台幣29.93億元）的聯邦合約。

《印度經濟時報》則報導，川普在2024年底宣布，小兒子巴倫將前往紐約大學史登商學院就讀，此訊息曾引發外界關注，因為巴倫選擇就讀紐約大學，是打破了川普家族的母校傳統。

據了解，川普總統畢業於賓州大學華頓商學院，而巴倫的兄弟姐妹都畢業於賓州大學或喬治城大學。

外媒指出，有些人將巴倫的決定解讀為他被常春藤名校冷落對待，尤其是考慮最近川普家族與這些著名學府的關係後。但事實上，目前尚未有官方證實，巴倫被哈佛大學或哥倫比亞大學拒絕，甚至也沒有證實申請過該校，但兩所大學也已成為川普政府的目標。

部分網友表示，哈佛大學需要公布拜倫的申請和拒絕信，這樣全世界就會知道川普為什麼要追究他們的責任。現今，這個傳言正在網路上持續延燒。

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