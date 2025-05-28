不用AI的員工沒未來 全球最大主權財富基金CEO全說了

全球最大主權財富基金挪威央行投資管理公司（NBIM）執行長坦根（Nicolai Tangen）。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大主權財富基金挪威央行投資管理公司（NBIM）執行長坦根（Nicolai Tangen）警示，那些拒絕在工作中使用人工智慧 （AI）的員工是沒有未來的。

《彭博》報導，坦根透露，自2022年以來，他一直「像瘋子一樣」四處奔走，說服他的員工使用AI。

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坦根表示，在全球最大主權財富基金中，使用AI與否並非自願決定，他認為：「如果不使用 AI，你 （員工）將永遠得不到晉升，甚至找不到工作。 」

坦根直言：「當你（員工）離開，我們會找一個精通AI的新人替代你，所以我鼓勵員工應善用人工智慧節省的時間，進行更多深度思考與決策。」

作為掌管挪威政府退休基金的機構，挪威銀行投資管理公司目前管理超過1.7兆美元（約新台幣50兆元）的資金，持有全球超過8500家上市公司股份，是全球單一最大股票投資者。

為推動組織全面擁抱 AI，NBIM已成立6人AI賦能小組，另有40名AI大使負責內部培訓。根據坦根說法，約300名員工現在已經會用AI輔助編寫程式碼。

根據NBIM內部調查，員工自2024年以來已因AI導入提升了15%的工作效率，預計2025年將提升至20%，2026年再提高20%。坦根說：「若和不用AI的公司競爭，我們超前50%！簡直不可思議，他們永遠都趕不上」。

根據報導，挪威主權基金目前使用的關鍵工具包含「所有員工都在用」Anthropic旗下聊天機器人Claude、微軟Copilot、Perplexity、OpenAI的Deep Research等。

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