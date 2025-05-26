徐秀蘭：美國建廠「二貴二便宜」廠房折舊攤提達39年

環球晶美國新廠。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭今表示，美國投資建廠在土地、電費的成本比台灣低，但建廠與人工成本比台灣超級貴，「二貴二便宜」，不過，廠房折舊攤提長達39年，壓力較小，生產走向自動化，她強調環球晶美國廠會追求獲利，不會蓋蚊子館。

環球晶今舉行股東會，對於美國新廠GWA日前正式啟用，有股東關切公司宣布加碼投資美國40億美元，擔心美國廠成本高，未來是否能獲利？

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徐秀蘭表示，加碼投資並非承諾，只是有想法，需要滿足達目標稼動率、美國廠獲利、當地客戶長約（LTA）支持等三大前提才會進行加碼投資，不會蓋蚊子館。如果具成本效益，美國廠除了供應在地客戶，也有供應其他國家，但不會將台灣產能轉移到美國生產。

對於美國投資建廠，徐秀蘭剖析，美國德州的土地非常大，因為地方政府的支持，環球晶的土地成本非常低。水電成本也較低，尤其德州的電費比台灣低非常多，台灣在水費本來就低。土地、電費成本是美國「二項便宜」之處。

相較台灣廠房折舊攤提約20年，徐秀蘭說，美國建廠成本超級貴，人工也比臺灣貴，但工廠廠廠房達39年折舊攤提年限，相對壓力較小。但環球晶美國廠是集團自動化程度最高的廠，工廠空走行式無人搬運車（OHT）飛來飛去，相對用人人數就少很多。

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