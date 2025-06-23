運油路線太危險 ! 中東航運保險報價一日一變

中東衝突局勢升級，核保人在日益動盪的環境中迅速重新評估風險，現今保險報價的有效期僅1天。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著以伊衝突愈演愈烈，航行於紅海和波斯灣的船舶保險成本也持續上升，]現在傳出保險報價有效期限也出現腰斬。外媒報導，根據全球最大保險經紀公司Marsh McLennan數據顯示，由於核保人在日益動盪的環境中迅速重新評估風險，保險報價的有效期已縮短一半，從48小時縮短至24小時。

值得注意的是，目前保險單也包括了96小時取消條款作為標準預防措施。專家指出，保險報價的有效期縮短，重新評估航運保險成本，爭相反映出隨著中東地區安全環境的惡化，海上風險狀況快速變化且難以預測。

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《CNBC》報導，目前航運保險公司對進入海灣地區的船舶收取相當於船舶價值0.2%的保險費，高於上週以色列突然襲擊伊朗之前的0.125%。此外，紅海戰爭險保費上漲，以色列港口的保額也飆升了2倍多、達到0.7%。

其他外媒指出，對於價值1億美元（約新台幣29.6億元）的船隻，現今保險費已從12.5萬美元（約新台幣307.9萬元）躍升至20萬美元（約新台幣593萬元）。

全球最大航運協會之一波羅的海國際航運公會（BIMCO）本周稍早表示，以伊大規模衝突讓整個航運業感到不安，目前已經有不少船隻選擇避開荷姆茲海峽，透過荷姆茲海峽的船隻數量正在下降。

荷姆茲海峽是連接波斯灣和印度洋的海峽，也是唯一進入波斯灣的水道，被認為是世界上最重要的石油喉嚨之一。若油輪無法通過荷姆茲海峽，即使是暫時的，也可能導致全球能源價格大漲、運輸成本飆升，並造成嚴重的供應延誤。

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