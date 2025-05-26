徐旭東虧招牌皮衣「過時」! 黃仁勳「神回應」被讚爆

輝達執行長黃仁勳。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳上週出席「洞察AI趨勢」高峰會，許多台灣企業大咖到場朝聖，遠東集團董事長徐旭東笑稱黃仁勳皮衣很酷，但材質有點過時，黃仁勳則回：「都是我老婆挑的，她會挑選不會讓我發癢的衣物」，2人因皮衣過招笑翻全場，引發網友熱烈討論。

據報導，徐旭東在提問環節以「我們是世界上最大的化學纖維製造商之一」，向黃仁勳自我介紹。徐旭東說，你今天穿得很酷，但材質有點過時了，此時黃仁勳笑回：「你要開始批評我了」。徐旭東則說想幫黃仁勳做一件夾克，具有溫度調節或適應天氣的功能。

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黃仁勳則幽默回答：「請不要因為我在科技業就覺得我很摩登，衣櫃裡面每件衣服、褲子及鞋子都是一樣的，都是我老婆幫我挑的，她會挑選不會讓我發癢的衣物，因為我只能穿非科技材質的衣服，其他材質都會讓我發癢」。

黃仁勳向徐旭東表示，請生產最先進的服裝，拜託要用棉質的。接著黃仁勳也提到，「如果棉質無法調整溫度，那就先這樣吧，機械夾克的概念很酷，我很喜歡，但要過我老婆那關。」

threads網友貼文指出，2人對話瞬間引起全場大笑，黃仁勳的神回覆宛如AI算力下精準運算過，這不是回應，是高段位的柔性降維打擊，不正面衝突，高EQ。

其他網友喊話徐旭東，請「快出聯名款，買爆」。

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