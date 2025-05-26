歐洲塞港推高運價！MSC宣佈6月起亞洲線運價調漲 徵旺季附加費

貨櫃海運龍頭地中海航運（MSC）宣布，6月起亞洲出發的貨物將漲價，並徵收旺季附加費。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲北部主要港口塞港情況惡化，顯示貿易戰可能會讓海運受阻情況，蔓延至亞洲和美國，並推升運價，彭博報導，貨櫃海運龍頭地中海航運（MSC）宣布，6月起亞洲出發的貨物將漲價，並徵收旺季附加費。

彭博報導，根據倫敦海事諮詢公司Drewry上週五（23日）的報告，從3月下旬到5月中旬，德國不來梅港的泊位等待時間躍升了77%。同期，安特衛普和漢堡的延誤率分別增加了37%和49%，鹿特丹和英國的費利克斯托機場的等待時間也更長。

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萊茵河的工作力短缺和低水位是罪魁禍首，阻礙了往返內陸地區的駁船交通。美國總統川普暫時取消對中國進口商品徵收145%的關稅，這推動了世界最大經濟體之間的航運需求。

Drewry指出，港口延誤正在延長運輸時間，擾亂庫存計劃，並迫使託運人攜帶額外的庫存。

雪上加霜的是，在美中關稅暫停90天，定於8月14日到期，使跨太平洋的東向貿易，旺季出現提前跡象，讓航運更添壓力。

Drewry表示，中國深圳以及洛杉磯和紐約也出現了類似的模式，自4月下旬以來，等待靠泊的集裝箱船數量一直在增加。

赫伯羅德執行長詹森（Jansen）在上週的網路研討會上表示，儘管他最近在歐洲港口看到了改善的跡象，但他預計還需要6到8週的時間才能控制住這種情況。

美國關稅政策反覆，進口業者難以調整訂單，使得需求異常波動。對航運業而言，這會造成延遲與成本提高，需調漲費率。

地中海航運（MSC）已宣布，6月起亞洲出發的貨物將漲價，並徵收旺季附加費。關稅不確定性等因素可能推升未來幾週的海運的即期運價。

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