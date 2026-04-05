婚育國安危機1》 台灣生育率全球最低、結婚對數破底

國人結婚對數去年僅有10.4萬對，為未來的出生數蒙上陰霾。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者高嘉和/台北報導〕婚育國安危機拉警報！根據內政部最新數據，台灣去年總生育率僅剩0.695人，較前一年的0.885人，創下有統計以來崩跌最快的一年，即女性一生平均生不到0.7個小孩，僅剩合理替代水準的2.1人的1/3；而代表新生兒「領先指標」的結婚對數僅剩10萬出頭，也創下新低。

「粗出生率」是指每1000個總人口中，有多少個活產嬰兒，即社會增加多少比例的新成員；而總生育率是指女性一生平均生幾個小孩，因不受人口年齡結構等因素干擾，更能代表長期人口替代與發展潛力。

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內政部年初公布去年出生數僅10.7萬人、創下史上新低，較民國60到70年代每年動輒破40萬人，僅剩1/4不到；另結婚對數從前一年的12.3萬對大跌至10.4萬對，又為出生數蒙上陰霾。

內政部前陣子揭露去年總生育率暴跌至0.695人，而長期墊底的南韓在2025年受惠於政策奏效，總生育率回升至0.8，台灣成為全球主要經濟體最不願生育的國家。

出生創3低 婚育創3高

相較於出生數、總生育率與結婚對數創下「三低」紀錄，而男性、女性初婚平均年齡與第一胎生母平均年齡卻創下「三高」紀錄。最新數據揭露，2024年男性初婚年齡延至33.1歲、女性延至31.1歲，第一胎生母年齡拉高至31.7歲，較「六、七年級生」的父母初婚年齡僅約23到27歲，明顯延後5~7年才走路婚姻殿堂。

為鼓勵生育，行政院今年起實施「擴大生育補助方案」，產婦每胎可請領合計10萬元，雙生以上按比例增給，且與各縣市政府生育津貼不衝突；新制涵蓋勞保、國保、農保、公保及未參加社會保險之女性，採「原保險給付加計政府補助差額」合併發給。

但內政部官員坦言，台灣生育率全球最低現實已顯示單純生育補貼也難以挽回頹勢；數據凸顯「不婚」與「晚婚」才是少子化根本核心，若社會結構無法提供「支持成家」友善環境，台灣恐將持續蟬聯全球最低生育率國家，且很可能今年就出現出生數跌破10萬人的「人口斷崖」。

台灣歷年結婚對數與出生數統計表（民國60年－114年）

年別（民國） 結婚對數（對） 出生數（人） 總生育率（%） 60年 106,812 380,424 3.71 65年 152,401 423,356 3.09 70年 167,496 414,069 2.46 75年 145,859 309,230 1.68 80年 162,972 321,932 1.72 82年 157,780 325,613 1.76 85年 169,424 325,545 1.76 90年 170,515 260,354 1.40 95年 142,669 204,459 1.12 96年 135,041 204,414 1.10 97年 154,866 198,733 1.05 98年 117,099 191,310 1.03 99年 138,819 166,886 0.895 100年 165,327 196,627 1.07 101年 143,384 229,481 1.27 102年 147,636 199,113 1.07 103年 149,287 210,383 1.17 104年 154,346 213,598 1.18 105年 147,861 208,440 1.17 106年 138,034 193,844 1.13 107年 135,403 181,601 1.06 108年 134,524 177,767 1.05 109年 121,702 165,249 0.99 110年 114,606 153,820 0.98 111年 124,997 138,986 0.87 112年 125,192 135,571 0.865 113年 123,061 134,856 0.885 114年 104,376 107,812 0.695

資料來源：內政部；製表整理：記者高嘉和

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