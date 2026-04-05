婚育國安危機1》 台灣生育率全球最低、結婚對數破底

國人結婚對數去年僅有10.4萬對，為未來的出生數蒙上陰霾。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔記者高嘉和/台北報導〕婚育國安危機拉警報！根據內政部最新數據，台灣去年總生育率僅剩0.695人，較前一年的0.885人，創下有統計以來崩跌最快的一年，即女性一生平均生不到0.7個小孩，僅剩合理替代水準的2.1人的1/3；而代表新生兒「領先指標」的結婚對數僅剩10萬出頭，也創下新低。
「粗出生率」是指每1000個總人口中，有多少個活產嬰兒，即社會增加多少比例的新成員；而總生育率是指女性一生平均生幾個小孩，因不受人口年齡結構等因素干擾，更能代表長期人口替代與發展潛力。
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內政部年初公布去年出生數僅10.7萬人、創下史上新低，較民國60到70年代每年動輒破40萬人，僅剩1/4不到；另結婚對數從前一年的12.3萬對大跌至10.4萬對，又為出生數蒙上陰霾。
內政部前陣子揭露去年總生育率暴跌至0.695人，而長期墊底的南韓在2025年受惠於政策奏效，總生育率回升至0.8，台灣成為全球主要經濟體最不願生育的國家。
出生創3低 婚育創3高
相較於出生數、總生育率與結婚對數創下「三低」紀錄，而男性、女性初婚平均年齡與第一胎生母平均年齡卻創下「三高」紀錄。最新數據揭露，2024年男性初婚年齡延至33.1歲、女性延至31.1歲，第一胎生母年齡拉高至31.7歲，較「六、七年級生」的父母初婚年齡僅約23到27歲，明顯延後5~7年才走路婚姻殿堂。
為鼓勵生育，行政院今年起實施「擴大生育補助方案」，產婦每胎可請領合計10萬元，雙生以上按比例增給，且與各縣市政府生育津貼不衝突；新制涵蓋勞保、國保、農保、公保及未參加社會保險之女性，採「原保險給付加計政府補助差額」合併發給。
但內政部官員坦言，台灣生育率全球最低現實已顯示單純生育補貼也難以挽回頹勢；數據凸顯「不婚」與「晚婚」才是少子化根本核心，若社會結構無法提供「支持成家」友善環境，台灣恐將持續蟬聯全球最低生育率國家，且很可能今年就出現出生數跌破10萬人的「人口斷崖」。
台灣歷年結婚對數與出生數統計表（民國60年－114年）
|年別（民國）
|結婚對數（對）
|出生數（人）
|總生育率（%）
|60年
|106,812
|380,424
|3.71
|65年
|152,401
|423,356
|3.09
|70年
|167,496
|414,069
|2.46
|75年
|145,859
|309,230
|1.68
|80年
|162,972
|321,932
|1.72
|82年
|157,780
|325,613
|1.76
|85年
|169,424
|325,545
|1.76
|90年
|170,515
|260,354
|1.40
|95年
|142,669
|204,459
|1.12
|96年
|135,041
|204,414
|1.10
|97年
|154,866
|198,733
|1.05
|98年
|117,099
|191,310
|1.03
|99年
|138,819
|166,886
|0.895
|100年
|165,327
|196,627
|1.07
|101年
|143,384
|229,481
|1.27
|102年
|147,636
|199,113
|1.07
|103年
|149,287
|210,383
|1.17
|104年
|154,346
|213,598
|1.18
|105年
|147,861
|208,440
|1.17
|106年
|138,034
|193,844
|1.13
|107年
|135,403
|181,601
|1.06
|108年
|134,524
|177,767
|1.05
|109年
|121,702
|165,249
|0.99
|110年
|114,606
|153,820
|0.98
|111年
|124,997
|138,986
|0.87
|112年
|125,192
|135,571
|0.865
|113年
|123,061
|134,856
|0.885
|114年
|104,376
|107,812
|0.695
資料來源：內政部；製表整理：記者高嘉和
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