婚育國安危機2》人口減半提前5年 扶老比破百加速

日本老年人占總人口近3成，台灣也在2025年破2成。圖為一名日本長輩與護理預防支援機器人PALRO互動。（路透）

〔記者高嘉和/台北報導〕台灣總生育率崩跌速度遠超預期，國發會預計今年8月發布最新人口推估，擬採用超低生育率模型。若依去年總生育率僅0.695人推算，前一次推估2070年台灣人口減半，最新推估將提前5年就跌破1200萬人大關；中高齡勞工（45~64歲）占比也將明顯上修，原預估2070年佔比55.9%將拉高至逾6成；更嚴重的是，原推估到2070年扶老比才會超過100%，即一名工作年齡人口背負一名老人，也將加速發生。

國發會2024年10月發布前一次人口推估報告，當時總生育率（TFR）設定三種情境，包括高推估的1.05人、中推估的0.95人及低推估的0.84人；但去年實際總生育率僅0.695人，較最悲觀「低推估」還要低約17%。

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官員坦言，總生育率破底且加速，絕對會加劇人口結構失衡，以上次報告「低推估」情境下，總人口將於2070年降至1437萬人，但若以去年總生率率僅0.695，總人口腰斬點將比原推估的2070年提前，初步試算恐提早5年到2065年就發生。

此外，我國去年進入「超高齡社會」（65歲以上占20%），由於新生兒數量崩跌，也將使的高齡人口占比（老化程度）上升加快，原預估2070年老年人口占比達46.5%、85歲以上超高齡老人占比31.4%；依去年總生育率初步試算，不到2070年老年人口占比就超過一半。

官員直言，以去年出生的新生兒為例，當他們到了40幾歲，扶老比壓力將大增，不計算扶幼，1個人就得背負1名老人的扶養壓力。

工作年齡人口（15-64 歲）結構崩解更將衝擊台灣未來經濟。官員警告，原預估工作年齡人口將從2024年的1611萬人，降至2070年的661萬（低推估）或776萬人（中推估），但去年總生育率跌幅超預期，15年後職場補充的青年勞動力將比預期減少約2成；原預估2040年中高齡勞工佔比達51.8%、2070年達55.9%，但隨著近10年來台灣總生育率一路下滑且加速，中高齡勞工佔比曲線將更陡峭，政府恐得開始思考法定退休年齡是延後的難題。

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