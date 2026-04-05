婚育國安危機3》私校退場計時撥快 新進教師缺額恐歸零

2025年台灣總生育率跌至0.695人，國會原預估2070年國小學齡人口才會減半，估將提前10年發生。（資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕2025年台灣總生育率跌至0.695人，遠低於國發會前一次人口推估報告中「低推估」的0.84人約17%。若依最新總生育率推算，學齡前（3-5歲）幼兒園將在2028年面對首波超低生育率海嘯來襲，2031年國小學生將少掉2成，衝擊波將一路擴及各級教育，國會原預估2070年國小學齡人口才會減半，估將提前10年發生。

因學齡人口加速下降，私校退場倒計時撥快，且公立學校超額教師加劇，也意味著新進教師的缺額將近乎歸零。

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幼教海嘯第一排 教師轉職壓力劇增

因去年新生兒暴跌至10.7萬人、年大減2.7萬人，若總生育率無法改善，2到3年後，學齡前的幼教業將面臨首波倒閉壓力；接著是2031年國小生源減少2成；2037年擴及國中與高中招生規模；2043年大學入學人數估跌破10萬人。

國發會前一次人口推估報告，2070年國小學齡人口將減半，若以總生育率0.695現狀下，時程將提前10年發生。官員坦言，目前尚在苦撐的私立高中職與大專院校，退場倒計時將因生源大減而撥快，私校教師轉職壓力預估5年內達到頂峰。

另當新生兒短短10年就從20萬腰斬至10.7萬人，公立學校減班速度將遠快於教師退休速度，超額教師問題將加劇；當現職中壯年教師可能面臨跨區介聘或超額分發，也意味著新進教師的缺額將近乎歸零。

國發會官員直言，除了教師，安親班、補習班、校園周邊商圈都將在未來10年面臨嚴峻的萎縮考驗，或許教育產業就業機會將轉向「高齡教育」或「成人再職教育」，因當學齡人口崩解時，唯有占比已超過2成、且持續擴大的65歲以上人口，才是未來教育產業少數機會。

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