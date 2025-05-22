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虹彩光電膽固醇液晶全彩電子紙 導入Porrima零碳排未來船

2025/05/22 19:29

虹彩光電今日宣布攜手保利馬公司（Porrima Inc.），將旗下27.6吋全彩電子紙顯示器導入其零碳排未來船「Porrima P111」，（虹彩光電提供）虹彩光電今日宣布攜手保利馬公司（Porrima Inc.），將旗下27.6吋全彩電子紙顯示器導入其零碳排未來船「Porrima P111」，（虹彩光電提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕專注於膽固醇液晶（ChLCD）顯示技術的虹彩光電，今日宣布攜手保利馬公司（Porrima Inc.），將旗下27.6吋全彩電子紙顯示器導入其零碳排未來船「Porrima P111」，實踐智慧科技與淨零永續的深度整合。

在高雄興達港舉行的下水儀式中，虹彩光電與多家夥伴見證P111正式進入測試階段。該顯示器部署於船艙沙龍中，未來可作為記者會、貴賓體驗或長程航行時的重要資訊牆，具備低功耗、高穩定與耐候等特性，支援長時間自主航行所需的資訊顯示。

虹彩光電董事長廖奇璋表示，此次合作不僅是技術應用的里程碑，也展現我們在低碳交通與智慧城市領域的布局成果，推動永續顯示技術跨足海洋應用。

該全彩電子紙採用反射式雙穩態設計，僅在畫面更新時耗電，並可搭配太陽能模組實現能源自給，具備無藍光、無閃爍、抗鹽霧與耐極端氣候等優勢，提升航海資訊顯示的效率與可讀性。

「Porrima」由保利馬公司打造，搭載太陽能與氫能雙重動力系統，致力於實證再生能源於長距離海上航行的可行性，成為綠色航運的國際示範。此次導入虹彩電子紙技術，進一步強化其節能顯示配置。

展望未來，虹彩光電將持續拓展膽固醇液晶技術在智慧交通、綠色城市與極端環境的應用，與全球夥伴攜手，為邁向淨零排放目標提供關鍵解方。

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