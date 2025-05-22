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歐洲首富發聲！LVMH阿爾諾：歐盟必須在貿易談判向川普讓步

2025/05/22 10:00

LVMH集團執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。（彭博資料照）LVMH集團執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）週三（21日）表示，歐盟必須軟化對美國總統川普（Donald Trump）貿易要求的立場，透過談判達成協議也避免關稅並保護歐洲就業。

《路透》報導，阿爾諾表示，布魯塞爾和華盛頓之間的談判應該以「取得成功」為目標，並以此做出相對應的讓步，就目前而言，阿爾諾認為「事情進展似乎不太順利」。

在國會聽證會上，阿爾諾對法國參議員表示，他正在積極遊說避免關稅，並指出，該集團的干邑白蘭地和葡萄酒業務尤其受到貿易緊張局勢的影響。

阿爾諾指出，可以看看英國人的表現，他們的談判非常成功，因此，阿爾諾希望利用自己「微薄的資源和人脈」，說服歐洲也採取類似的建設性態度。

英國在本（5）月稍早達成一項協議，旨在改善受災最嚴重產業的准入，而不是尋求更廣泛的協議。

當議員問及他與川普的直接會談，以及最近訪問白宮的情況時，阿爾諾並沒有進一步發表評論。美國是LVMH集團最重要的市場之一，佔年銷售額的25％。

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