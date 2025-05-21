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裕隆：關稅和貨物稅政策不定 今年全台新車銷量會比去年差

2025/05/21 18:18

裕隆（2201）今天舉行線上法人說明會，裕隆表示，受到美國對等關稅及汽車貨物稅調整等政策不確定因素影響，消費者購車出現觀望氣氛，車市買氣轉弱，全年新車銷量將低於去年逾45萬輛的水準。（記者楊雅民攝）裕隆（2201）今天舉行線上法人說明會，裕隆表示，受到美國對等關稅及汽車貨物稅調整等政策不確定因素影響，消費者購車出現觀望氣氛，車市買氣轉弱，全年新車銷量將低於去年逾45萬輛的水準。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）今天舉行線上法人說明會，裕隆表示，受到美國對等關稅及汽車貨物稅調整等政策不確定因素影響，消費者購車出現觀望氣氛，車市買氣轉弱，全年新車銷量將低於去年逾45萬輛的水準。

裕隆指出，今年1~4月台灣新車銷量約13萬輛，較去年同期減少11.4%，年減約11％，觀察關稅、貨物稅等政策調整方向及實施時間點，對新車的銷量都有一定幅度的影響，互相牽制。

法人問，關稅或是貨物稅調降的可能性有多大？裕隆表示，美國對等關稅仍在90天緩衝期，各界討論也仍在進行中，會保持和政府和相關單位的密切溝通，內部也對於關稅的發展做一些評估，會持續掌握發展方向。

談到電動車佈局，裕隆表示，台灣電動車充電樁等基礎建設，相較先進國家落後，消費者購買電動車對充電設備仍有疑慮，但裕隆自主品牌納智捷汽車仍持續推動LUXGEN）n7電動車銷售。

針對近期台幣升值，裕隆表示，以300億元營收推估，新台幣兌美元只要升值或貶值1元，對裕隆的影響約0.6億元營收，但對營業利益影響不大，因為裕隆都是帶工、帶料、帶設備，材料採買的變動成本，會如實反映給委託方吸收。

裕隆強調，關稅及貨物稅政策牽動汽車產業上兆元產值、2500家供應商及30萬勞工權益，台灣發展電動車及三電系統或關鍵零配件，需要整車平台做基礎進行測試，裕隆相信政府會給產業界好的結果。

轉投資的新店裕隆城2024年人流規模超過800萬人次，營收達55億元，預估今年裕隆城營收可小幅成長至57億元至60億元，租金收入可到4.6億元至5億元，但人流量將與去年持平，將透過強化行銷活動及櫃位調整，確保人流。

法人也問到裕隆代工生產日本三菱（Mitsubishi Motors）電動車的進度如何?裕隆表示，鴻華先進（2258）和日本三菱在5月7日宣佈合作備忘錄，雙方正在討論細節，產品是由裕隆生產，預計明年開始出車，預計賣到澳洲和紐西蘭。

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