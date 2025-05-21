剛畢業談薪水別只會說「都可以」！專家教你3招逆轉勝

首次踏入職場的新鮮人最擔憂的問題，無非是談判工作的薪水。（情境照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕首次踏入職場的新鮮人最擔憂的問題，無非是談判工作的薪水，根據金融科技公司 Chime 今年4月對應屆高等教育畢業生的調查，發現有54%的人認為，談判薪資比「與伴侶分手」還要痛苦。對此，Chime 首席支出長薩勒納夫（Janelle Sallenave）分享了3個建議，讓畢業生能在薪資談判上更加順利。

《CNBC》報導，薩勒納夫指出，畢業生之所以對薪資談判感到畏懼，背後有幾個原因。首先，許多剛畢業的學生比起以前，並沒有太多要協商工作條件的機會，甚至從未談判過工作條件，「這不是日常生活中會經常做的事情，而且你可能根本沒什麼機會實際練習。」

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再來，剛畢業的學生通常也不太清楚自己在特定職位上應該獲得多少薪資與福利。薩勒納夫說：「在毫無實際經驗的情況下，要去評估自己的價值，或所謂的『市場價格』，的確是件很困難的事。」

對此，薩勒納夫分享了3個建議，第1個是「做足功課」，對你所從事產業、職務以及地區的平均薪資與福利有透徹了解，因為如果對這方面不熟悉的話，會很難判斷手上的工作邀約到底能開出多少薪資。不過現今的應屆畢業生比起父母那一代，擁有一項大優勢，就是網路資訊的便利，薩勒納夫建議能用求職網站找到相關資訊，取得市場行情資料，「這是10或20年前完全無法想像的。」

第2個建議是「 別忽略福利」，工作提供的福利制度與薪資同樣重要，而且在某些情況下也是可以談判的。儘管具體項目會依職位而異，不過薩勒納夫建議，新鮮人要詢問健康保險、遠距工作機會，以及是否有股票或獎金制度，「也許你談不成更高的薪水，但可以爭取多幾天休假，或是讓公司補貼部分通勤費。」

最後的建議是「練習談判對話」，由於許多新鮮人缺乏相關經驗，薩勒納夫建議提前演練談判過程。她說：「就像你在大學或高中做簡報前會練習一樣，你可以和朋友或家人進行角色扮演。」透過模擬對話，可以更清楚自己的優先事項，也能找到最有利的表達方式來提出要求。

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