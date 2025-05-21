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重心回歸公司 共和黨最大金主馬斯克將大砍政治支出

2025/05/21 09:06

全球首富馬斯克（Elon Musk）。（路透資料照）全球首富馬斯克（Elon Musk）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）去年砸下近3億美元（約新台幣90.75億元）支持川普（Donald Trump）和其他共和黨員的競選活動，不過，馬斯克週二（20日）宣佈，將大幅削減政治支出，這是在投資人擔憂日益加劇的情況下，馬斯克將注意力重新轉回商業帝國的最新公開訊號。

《路透》報導，馬斯克在卡達經濟論壇上表示，就政治支出而言，未來將會減少很多，並直言，自己已經「做得夠多了」。如果正如馬斯克所言，川普和共和黨恐失去他們最大的捐款者，但這也可能會增加他公司的財富。馬斯克主要的財富來自他旗下的電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索公司SpaceX。

馬斯克是川普最知名的支持者之一，他擁有社群平台X，這進一步增強了他對川普的支持，但在馬斯克大力參與政治的情況下，也引發民眾對特斯拉的不滿，紛紛抵制該公司，導致特斯拉銷量、股價下跌。

但馬斯克也強調，如果自己發現未來有理由進行政治支出，仍會這麼做，並沒有完全關閉未來政治支出的可能性。白宮知情人士則淡化了馬斯克的決定，表明馬斯克仍完全忠於川普和他的政黨。知情人士稱，馬斯克未來將透過擔任顧問、財政捐助以及捐款網路中的非正式影響等多種管道，繼續支持川普政府。

知情人士指出，白宮認為馬斯克退一步是對日益成長的政治攻擊做出的合理回應，並補充，總統支持馬斯克的決定，讓他重新思考自己作為一名支持者希望多受矚目。另名了解馬斯克想法的人則透露，馬斯克預計不會完全退出政治舞台，現在做出這項決定，一部份原因是為了幫助他的企業復甦。

馬斯克去年向超級政治行動委員會（PAC）投入數億美元，資助戰場行動和媒體活動，協助擴大宣傳川普的資訊。今年春天，馬斯克還花了2千多萬美元，支持威斯康辛州最高法院競選中的保守派候選人。

馬斯克的退出，可能會迫使共和黨更加依賴傳統的巨額捐款人，並在明年國會選舉之前，擴大基層募資力道。

川普在今年1月就職總統後，馬斯克迅速成為白宮一股強大的力量。馬斯克領導的政府效率部（DOGE）試圖裁減成千上萬個職位，並取消數十億美元的合約和撥款。

政府工作分散馬斯克注意力，使得一些投資人對於馬斯克在特斯拉任職的時間感到擔憂，為了緩解這些擔憂，馬斯克上（4）月告訴投資人，從5月開始，他將把在政府效率部的時間減少到每週1到2天。

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