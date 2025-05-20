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賴政府及內閣就職一週年 政院：台灣創業環境亞洲第一

2025/05/20 18:42

行政院發言人李慧芝今日表示，據「全球創業觀察調查」（GEM）報告，台灣創業環境在2024年高居全球第3、亞洲第1。 （圖取自行政院發言人臉書）行政院發言人李慧芝今日表示，據「全球創業觀察調查」（GEM）報告，台灣創業環境在2024年高居全球第3、亞洲第1。 （圖取自行政院發言人臉書）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統與行政院長卓榮泰正式就職一週年，行政院發言人李慧芝今日表示，據「全球創業觀察調查」（GEM）報告，台灣創業環境在2024年高居全球第3、亞洲第1，這些數字背後，是無數團隊的努力，也是政府持續鬆綁法規、拓寬資金通路、強化留才育才的成果。​

李慧芝發文指出，卓榮泰院長上午陪同總統出席COMPUTEX，下午則受邀參加InnoVEX開幕典禮，與來自世界各國的新創企業見證台灣的創新能量。從南港一館走到二館，從硬體大廠到新創團隊，一日雙展、一日雙館，充分展現政府推動創新創業的堅定決心。​

李慧芝提到，今年總統公布修正後的「產業創新條例」，首度將人工智慧與淨零轉型納入租稅抵減的適用範圍，也同步放寬創投門檻、提高天使投資人的稅負優惠。從制度設計到財務誘因，政府用最實際的工具協助企業跨出創新的第一步，也讓更多年輕團隊在初期階段獲得更多資源。

​李慧芝強調，根據「全球創業觀察調查」報告，台灣創業環境在2024年高居全球第3、亞洲第1，新創企業家數更在八年間成長至9000多家，成長近三倍。這些數字背後，是無數團隊的努力，也是政府持續鬆綁法規、拓寬資金通路、強化留才育才的成果。​

李慧芝也說，卓院長在致詞中特別提到，面對全球供應鏈重組、新關稅秩序與2050淨零目標，台灣將以更積極的姿態參與民主供應鏈，與國際社會並肩前行。行政院推動的「強化安全韌性特別條例」，除了強化產業升級、穩定就業、照顧民生，也讓台灣成為世界值得信賴的夥伴。

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