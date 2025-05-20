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4月外銷訂單年增19.8％連3紅 資通訊、電子產品漲幅兩位數

2025/05/20 17:51

經濟部統計處公布4月外銷訂單統計。（記者廖家寧攝）經濟部統計處公布4月外銷訂單統計。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今（20日）公布4月外銷訂單統計，4月訂單金額564億美元，月增6.3%，年增19.8%。其中，資通訊產品年增20%、電子產品年增35%，成長幅度皆兩位數。

統計處長黃于玲指出，資通訊產品在各地區的伺服器接單大致都有呈現增加情形 ，歸納AI需求持續強勁是貢獻4月訂單成長的主因，另一方面，廠商反映4月有較明顯的拉貨現象，相關貨品供應鏈比較密集的地區，相對拉貨效應也較強一點。

按貨品別觀察，電子產品年增35%，主因AI需求強勁，挹注IC製造、晶片通路、印刷電路板等接單；資訊通信產品年增20％，主因AI與雲端產業商機熱絡，伺服器、網通產品訂單續強；光學器材年增4.2%，因光學檢測及量測設備訂單續增，加上光學鏡頭接單成長。

傳統貨品方面，機械因自動化設備及工具機接單增加，年增5.8%；塑橡膠製品因中國等海外同業產能過剩、低價搶市，年減8.8%；基本金屬因鋼鐵市場價格下滑且需求減少，年減11.1%；化學品持平。

統計處預估，5月外銷訂單金額落在550億至570億美元，月減2.5%至月增1.1%，年增12.5%至年增16.6%。

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