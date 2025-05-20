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賴總統為何拋主權基金？學者：政府開始計畫海外投資

2025/05/20 15:24

總統賴清德今天發表就職一週年談話，因應國際經濟情勢的變化，他拋出成立「主權基金」的規劃。（記者塗建榮攝）總統賴清德今天發表就職一週年談話，因應國際經濟情勢的變化，他拋出成立「主權基金」的規劃。（記者塗建榮攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕總統賴清德今天發表就職一週年談話，因應國際經濟情勢的變化，他拋出成立「主權基金」的規劃，未來會通過立法、由政府來掌握。學者分析，在美國督促各國赴美投資的背景下，台灣政府開始有計畫性地到海外投資，但要留意資金來源和管理單位。

回顧全球主權基金歷史，知名主權基金大部分來自產油國，以往靠著石油賺取龐大外匯，因此用外匯存底做為投資基金，而台灣外匯存底金額是全球前段班，因此相關議題也在國內討論已久，而賴總統今天表示「現在剛好是非常理想的時刻」，未來法案送到立法院時，呼籲朝野都能給予支持。

為什麼賴總統認為現在是成立主權基金的理想時刻？中央大學經濟系教授邱俊榮分析，因為台灣政府開始要計畫性地到海外投資，且不同於過去的防禦型投資，將來會是擴張型投資，讓台灣可以重新接觸市場、接觸消費趨勢，還能聘僱先進國家的人才，這時政府參與投資就顯得較有意義，主權基金也符合美國希望其他國家提高投資的政策。

邱俊榮指出，主權基金投資的範圍很廣，除了策略性的產業外，政府也可以成為投資標的，從新加坡主權基金「淡馬錫」的經驗來看，標的相對寬鬆彈性，什麼都可以投，即使單純以獲利為目的也可以。至於需要多少時間規劃，他認為，這段時間各大智庫都很積極討論此議題，預期不會太久。

邱俊榮直言，主權基金挑戰在於如何管理，由誰操盤會是最受矚目的，有可能由各部會成立一個投資小組或機構，包含政府代表在內，向央行借外匯存底進行靈活運用，以興利為目的。

台經院院長張建一認為，「主權基金可以做，但資金來源要符合政府規定，也要能減輕利害關係人的疑慮，在管理方面也要找專職人員進行，同時也要受到民意的監督。」

張建一指出，資金來源主要有兩種討論：外匯存底、政府預算，央行一直認為外匯存底不是央行的錢，而是台灣民眾、廠商和外資的財產，如果使用外匯存底，就必須說服央行。他認為，台灣過去幾年稅收都超徵數千億元，也可以考慮每年從超徵的稅收中撥出一些資金，成立主權基金。

張建一也提醒，主權基金的管理單位一定要中立，不可能由央行管，因為央行的職責是穩定匯率、物價、利率，並非獲利，而主權基金有戰略性目的，除了提高國家收益外，也可以投資在和國家經濟安全的相關產業，或前瞻基礎建設等。

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