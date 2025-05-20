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白種元旗下企業又出包！ 咖啡店甜點發霉噁照曝光

2025/05/20 14:53

南韓名廚白種元旗下咖啡店Paik's Coffee，17日被消費者爆出糕點發霉。（圖擷自에브리타임）南韓名廚白種元旗下咖啡店Paik's Coffee，17日被消費者爆出糕點發霉。（圖擷自에브리타임）

李欣潔／核稿編輯

同款甜點在本月8日也傳出發霉。（圖擷自보배드림）同款甜點在本月8日也傳出發霉。（圖擷自보배드림）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓名廚白種元以《黑白大廚》料理真人秀爆紅，孰料他所經營的餐飲集團The Born Korea接連爆出醜聞，雖然他近來宣布中斷演藝活動以便全心投入事業，但旗下連鎖咖啡店Paik's Coffee（빽다방）本月又發生2起同款甜點發霉事件。

《朝鮮日報》報導，5月17日，南韓大學生社群平台Everytime（에브리타임）有用戶發文，呼籲大家在Paik's Coffee買甜點時要小心，因為他當天訂餐收到產品後，發現上面竟然有明顯的大片黴菌。

南韓網路社群Bobaedream（보배드림），本月8日也有用戶以「Paik's Coffee甜點發霉了」為標題PO文，指稱他所買的商品賞味期限是到9月，孰料自己吃了幾口才看到上面長了黴菌，後來就出現了胃痛、腹瀉等症狀，由於沒有當下去看醫生，因此店家指稱這不在保險範圍內，僅願意依照原價退款2300韓元（約新台幣50元）。

對此，The Born Korea今天（20日）發表聲明，指稱這款甜點是以在冷凍的狀況下運送到各門市，需要解凍後才能販賣，目前已確認賞味期限沒有問題，將對供貨、銷售流程進行檢查，若有必要會展開召回措施。

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