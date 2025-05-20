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訊號來了！「女股神」伍德加碼台積電ADR 驚爆近1年最大買單

2025/05/20 15:08

「女股神」伍德（Cathie Wood）。（路透）「女股神」伍德（Cathie Wood）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「女股神」、方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）的基金近日大舉買進台積電ADR股票，規模創下近一年來最大，顯示伍德改變了自去年第3季以來，主要拋售台積電ADR的策略。

《彭博》報導，根據彭博彙整的數據，伍德的旗艦基金「ARK創新主動型ETF」（Ark Innovation ETF，ARKK），在週一（19日）買進了 12萬3587 股台積電ADR，「ARK特選世代物聯網主動型ETF」（Ark Next Generation Internet ETF，ARKW）則買進了 7萬4189 股台積電ADR。

這波買進正值美國和中國這全球2大經濟體達成暫時休兵、貿易緊張局勢緩解之際。同時，美國總統川普與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國，也簽署了一連串人工智慧（AI）相關協議，也進一步改善了台積電的前景，因台積電是輝達（Nvidia）關鍵供應商。

儘管方舟投資旗下基金在今年2月曾小規模買進台積電ADR股票，但此次的買入是自去年6月18日以來最大規模的一次，等同於截至3月底方舟投資對台積電ADR持股的87%。

台積電ADR股價在今年1月觸及高點後開始走低，至4月的低點下跌了37%，目前已經收復了一半以上的跌幅。根據彭博彙整的數據，分析師預計未來 12 個月台積電ADR股價將再上漲 11%。

儘管伍德以大膽押注顛覆性創新科技而聞名，但她旗下旗艦基金近年來表現不太理想，ARKK較高點下跌了約 63%，並且在過去5年的大部分時間裡，績效一直落後於納斯達克綜合指數。

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