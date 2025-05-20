川普關稅效應尚未全部顯現 ! 小摩CEO警告「1重大風險」

摩根大通總裁戴蒙警告，在各種風險不斷增加的情況下，市場切勿掉以輕心。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國最大銀行摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，隨著市場從關稅衝擊中復甦，人們的自滿情緒異常高漲，但川普政府徵收關稅的全部影響尚未顯現，即使按照目前的水平，關稅也「相當極端」。

他強調，如今的信貸是重大風險，對於沒有經歷過重大經濟衰退的人，並沒有意識到信貸市場會發生什麼事情。

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戴蒙週一在紐約舉行的銀行投資者日上警告，高通膨與停滯性通膨（stagflation）發生的可能性比人們所想的更高，在風險不斷增加的情況下，切勿掉以輕心。他警告，美國的資產價格依然偏高，信貸利差也未充分反映潛在經濟衰退可能帶來的影響。

現今，美國經濟放緩的風險被低估，主要是關稅的全部影響尚未傳導至整個經濟體系，但市場對關稅的反應過於樂觀、人們感覺良好，股市下跌10%後又反彈 10%，這是一種令人驚訝的自滿程度。

事實上，標準普爾指數在4月初川普政府宣布相互徵收關稅後大幅下跌，但在宣布推遲徵收關稅後有所反彈，並且與年初相比一直保持上漲趨勢。對此，戴蒙評估「美國資產價格仍有些被高估」。

戴蒙表示，面對通膨、信貸利差到地緣政治等各種風險，市場不應掉以輕心，因為通膨上升和停滯性通膨的可能性比人們想像的要大。

對於美國政府的巨額赤字；戴蒙認為，美國央行幾乎認為可以管理好這一切，但他認為「央行做不到」。隨著企業下調獲利預期、投資人重新評估美股估值，預估美國股市可能下跌約10%。

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