攬才專法修法將送立院 國發會力拚年底前上路

國發會人力處處長謝家宜表示，將修正《外國專業人才延攬及僱用法》，用更開放、更友善的制度留住世界人才。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕面對少子化與人口高齡化雙重衝擊，加上全球競逐國際人才日益激烈，國發會將修正《外國專業人才延攬及僱用法》，修法重點包括：擴大適用對象、數位牧民停留期限最長至2年、一定條件對象1年取得永居、優化外國人才在臺社會保障等，本會期如果能順利通過，最快年底前有望上路。

國發會表示，《外國專業人才延攬及僱用法》自2018年上路後，國發會2020年設立「臺灣就業金卡辦公室」、2023年成立「Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心」、2024年成立Talent Taiwan中心南部辦公室，整合各部會資源，從簽證、就業、生活到稅務制度，提供外國人才一站式協助。

請繼續往下閱讀...

截至今年3月底，外國專業人才與特定專業人才累計人次已突破7.3萬，而中華職棒味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧已取得的就業金卡更是享譽國際，證明臺灣已成為國際人才的新熱點。

國發會人力處處長謝佳宜指出，面臨少子化和高齡化加劇，以及全球搶才競爭升溫、關鍵的5大信賴產業亟需人才，希望透過《外國專業人才延攬及僱用法》的修法，用更開放、更友善的制度留住世界人才。

此次修法重點，包括放寬國外頂尖大學畢業生和外國特定專業人才的配偶可自由工作、數位游牧總停留期間從現行1年延至2年、年薪600萬台幣以上的全球菁英來台1年可取得永居，以及擴大所有受聘僱外國專業人才適用勞退新制、永居外國專業人才適用就業保險，以及提供取得永居的外國專業人才身障與長照服務。

謝佳宜表示，如果修法順利通過，可望助攻達成國家人才競爭力躍升方案訂下的目標，2024年至2028年間，吸引6萬名外國專業人才、5萬僑外生留台、1萬數位遊牧的成果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法