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輝達供應鏈看板 新增威剛、瑞昱、盟立

2025/05/19 19:06

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今 （19） 日發表專題演講，演講中再度秀出供應鏈背板與影片。（業者提供）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今 （19） 日發表專題演講，演講中再度秀出供應鏈背板與影片。（業者提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今 （19） 日發表專題演講，演講中再度秀出供應鏈背板與影片，供應鏈名單新增記憶體模組廠威剛 （3260） 、網通晶片大廠瑞昱 （2379） 、自動化設備供應商盟立（2464）等。

黃仁勳宣布台灣多家系統製造商將打造輝達的DGX Spark 與 DGX Station個人系統，包括宏碁、華碩、戴爾科技集團、技嘉科技、惠普、聯想集團與微星科技等。與鴻海集團、台灣政府共同打造AI工廠超級電腦。

輝達與台灣的製造業生態系，包括台達、鴻海科技集團、台積電與緯創，將在COMPUTEX 展示數位孿生在加速工業AI方面扮演的關鍵角色。

此外，輝達也推出NVLink Fusion，讓業界可透過NVIDIA合作夥伴生態系打造半客製化 AI基礎架構，聯發科、Marvell、世芯電子、Astera Labs、新思科技與Cadence利用NVIDIA NVLink生態系打造客製化的AI晶片，富士通與高通分別規劃建置搭配NVIDIA GPU、NVLink垂直擴充與Spectrum-X橫向擴充技術的客製化CPU。

輝達RTX PRO 伺服器加速價值數兆美元的企業IT產業轉型為AI工廠，NVIDIA 生態系合作夥伴正在打造產品、軟體與服務，以加速企業 IT 改採加速的AI工廠基礎架構。NVIDIA透過用於物理AI的雲端對機器人運算平台，驅動人形機器人產業發展。並宣布驅動全球最大的量子研究超級電腦。

黃仁勳在演講中，再度秀出供應鏈名單背板與影片，顯示輝達肯定台灣科技業的能力，也相當倚重台灣生態系，包括電腦品牌與代工廠、顯示卡、零組件到半導體晶片眾多供應鏈廠商。

輝達合作夥伴在半導體業包括晶圓代工台積電、聯電、封測廠日月光投控旗下矽品、京元電子、欣興等。記憶體相關威剛、群聯今新被列入，網通晶片大廠瑞昱，自動化設備供應商盟立也在影片新呈現。

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