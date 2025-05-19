晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

輝達總部將落腳北士科 黃仁勳1句話讓「士林三寶」股價爆拉一波

2025/05/19 17:53

黃仁勳19日公布輝達台灣總部選址。（記者田裕華攝）黃仁勳19日公布輝達台灣總部選址。（記者田裕華攝）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳今天（19日）在台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表演講替大會揭開序幕，席間也揭曉受到各界高度關注的輝達台灣總部選址，將座落在北投士林科技園區。消息一曝光，「士林三寶」士林電機（1503）、新紡（1419）和士林紙業（1903）股價爆拉一波！

綜合媒體報導，黃仁勳今天宣布，輝達台灣總部「Nvidia Constellation」將設在北士科。事實上早在黃仁勳正式公布此消息前，市場就盛傳會落腳該科技園區，佔地利之便的「士林三寶」士電、新紡和士紙最近幾天資金紛紛湧入，紛紛亮出漲停燈。今天消息確定，「士林三寶」更是急拉漲停，士電一度衝至199元，終場收在193.5元；新紡股價則是直奔並鎖在漲停價52.4元；士紙一度攻上漲停價63.3元，但並未鎖住。

至於原先市場預測的另一個落腳點南港，在輝達選址消息確定後股價急跌。擁有南港重劃區土地等資產股的南港輪胎（2101），黃仁勳公布選址地點前，股價都還在盤上震盪，消息公布快速反映出投資人失望情緒，最低一度來到39.85元，終場下跌逾4％至40.75元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財