輝達總部將落腳北士科 黃仁勳1句話讓「士林三寶」股價爆拉一波

黃仁勳19日公布輝達台灣總部選址。（記者田裕華攝）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳今天（19日）在台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表演講替大會揭開序幕，席間也揭曉受到各界高度關注的輝達台灣總部選址，將座落在北投士林科技園區。消息一曝光，「士林三寶」士林電機（1503）、新紡（1419）和士林紙業（1903）股價爆拉一波！

綜合媒體報導，黃仁勳今天宣布，輝達台灣總部「Nvidia Constellation」將設在北士科。事實上早在黃仁勳正式公布此消息前，市場就盛傳會落腳該科技園區，佔地利之便的「士林三寶」士電、新紡和士紙最近幾天資金紛紛湧入，紛紛亮出漲停燈。今天消息確定，「士林三寶」更是急拉漲停，士電一度衝至199元，終場收在193.5元；新紡股價則是直奔並鎖在漲停價52.4元；士紙一度攻上漲停價63.3元，但並未鎖住。

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至於原先市場預測的另一個落腳點南港，在輝達選址消息確定後股價急跌。擁有南港重劃區土地等資產股的南港輪胎（2101），黃仁勳公布選址地點前，股價都還在盤上震盪，消息公布快速反映出投資人失望情緒，最低一度來到39.85元，終場下跌逾4％至40.75元。

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